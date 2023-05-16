ВИДЕО ⟩ Оппозиция вышла из себя: депутаты в знак протеста стали барабанить по столам

«Хорошей практикой, которую Юри Ратас последовательно внедрял в свою бытность спикером Рийгикогу, было то, что сначала доступ к микрофону получают депутаты Рийгикогу, фракции, и только потом представитель правительства. Этот 15-секундный протест был протестом против поведения председательствовавшего на заседании. Коротко и ясно», - прокомментировал центрист Яанус Карилайд.

«Недовольство оппозиции было спровоцировано тем, что поиск политического компромисса выглядел как постановка. Забрать деньги у детей и семей? Хотя пять политических партий ведь в декабре именно в большом зале Рийгикогу поддержали выделение этих денег», - заметил Карилайд.

Депутаты от принадлежащих к оппозиции EKRE, Центристской партии и «Отечества» в знак протеста решили покинуть зал заседаний, поскольку, по их оценке, деятельность коалиции нелигитимна.

Оппозиция находит, что положение, при котором руководитель заседания ставит вопрос на голосование и прекращает передачу запросов, проектов и процедурных вопросов, чтобы начать первое чтение законопроекта о сокращении семейных пособий, не согласуется с регламентом работы Рийгикогу.

«Оппозиционные партии представили компромиссные предложения для восстановления нормальной работы Рийгикогу, но руководимая Партией реформ коалиция последовательно отклонила все эти предложения. Во время такого кризиса ослабление чувства защищенности у большого количества семей и детей неприемлемо», - почеркнул глава фракции Центристской партии Танель Кийк. Он считает, что правительству следует отказаться от плана сокращения семейных пособий.