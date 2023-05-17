«Пожалуйста, не ставьте нас в такое положение!»: иностранные студенты ТлУ вынуждены покинуть общежитие

«Согласно решению Таллиннского университета предоставить первоочередное право на получение жилья новым студентам, которые приступят к учебе в сентябре 2023 года, договоры нынешних арендаторов, к сожалению, не будут продлены на лето/следующий учебный год. Мы можем снова предложить размещение с сентября только в том случае, если в общежитии будут свободные места после заселения новых студентов. Вы можете записать себя в лист ожидания», - написала студентам менеджер по размещению НКО Dormitorium (организация, которая предоставляет общежития студентам ТлУ) Анита Мяги.