Ср, 17.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«Пожалуйста, не ставьте нас в такое положение!»: иностранные студенты ТлУ вынуждены покинуть общежитие

Альтернатива университета подошла не всем
Анита Авакова Анастасия Тидо
,
Facebook Twitter
Comments
Таллиннский университет.
Таллиннский университет. Фото: Eero Vabamägi

Иностранным студентам Таллиннского университета (ТлУ) пришлось сильно понервничать. Студенты были уверены, что до конца учебы им есть где жить, однако на прошлой неделе они получили неожиданное письмо с просьбой покинуть общежитие в конце июня. 

«Согласно решению Таллиннского университета предоставить первоочередное право на получение жилья новым студентам, которые приступят к учебе в сентябре 2023 года, договоры нынешних арендаторов, к сожалению, не будут продлены на лето/следующий учебный год. Мы можем снова предложить размещение с сентября только в том случае, если в общежитии будут свободные места после заселения новых студентов. Вы можете записать себя в лист ожидания», - написала студентам менеджер по размещению НКО Dormitorium (организация, которая предоставляет общежития студентам ТлУ) Анита Мяги.

Студенты опешили. Учатся они не бесплатно: например, студент магистратуры факультета международных отношений должен платить 1920 евро в семестр. Поэтому многие студенты работают только для того, чтобы покрыть стоимость обучения и заплатить за общежитие, которое иностранным студентам также обходится в копеечку: 205 евро в месяц плюс коммунальные. В среднем однокомнатные квартиры, расположенные недалеко от университета, стоят 350-450 евро в месяц без учета коммунальных услуг. Потянет далеко не каждый.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх