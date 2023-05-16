Лидер EKRE предупреждает об уличных беспорядках в Эстонии

Какой-то чиновник когда-то создал по политическому заказу памятку, в которой говорится, что «толкование» некоторых других, не относящихся к делу разделов, позволяет народным депутатам ограничить предусмотренное законом право представлять правительству запросы (то есть осуществлять контроль за деятельностью правительства, что является одной из основных функций Рийгикогу, особенно оппозиции) и законопроекты (что также является одной из основных функций Рийгикогу и конкретно депутата парламента).

Политик от правящей партии, который руководит заседанием, по своему желанию, опять же в явном нарушении закона, прерывает вопросы и проводит голосование, не предусмотренное регламентом, осуществляет урегулирование протестов, выдвинутых против его собственной деятельности, конечно, с выгодным для себя окончательным решением... Им все можно!

Подавление парламентской оппозиции – это явный признак кризиса демократии. У нас нет конституционного кризиса в том смысле, о котором разглагольствуют политики коалиции. Обструкция в парламенте случалась и раньше, иногда она длились дольше, иногда проходила более жестко. Это всегда решалось законно, как правило, поиском политического компромисса. У нас явный кризис демократии, так как организованную парламентской оппозицией обструкцию было решено устранить путем нарушения закона и применения силы. То, что Кая Каллас, Лаури Хуссар и Лаури Ляэнеметс сделали, свойственно парламентам России, Беларуси, Венесуэлы, а не парламенту демократического европейского государства.

В долгосрочной перспективе это будет иметь очень плохие последствия. Во-первых, если это разрешено либералам, в будущем это будет разрешено и консерваторам. Не ожидайте ничего меньшего, если роли поменяются! Во-вторых, если политическая оппозиция в парламенте будет подавлена силой, протест переместится на улицу. Мало того, что во время выборов оппозиция получила мандат почти от половины Эстонии, в результате своей недемократической и незаконной деятельности общественное мнение стало явно враждебным по отношению к правящим партиям.

Применив силу для разрешения политического противостояния, власть призвала контрсилу. А это, в свою очередь, означает еще более жесткое социальное расслоение, замену парламентских дебатов парламентской окопной войной, выплескивание обиды на улицу и общий развал общества.