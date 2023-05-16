Лидер EKRE предупреждает об уличных беспорядках в Эстонии

Председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме предупреждает в своей публикации в социальных сетях, что если оппозиция будет подавлена в парламенте силой, протест переместится на улицы. Ниже публикуем перевод поста лидера EKRE.
Вчера был черный день для эстонской демократии. Либеральный лагерь грубо и нагло нарушил как правила внутреннего распорядка и работы Рийгикогу, так и Конституции, буквально заставив молчать парламентскую оппозицию. Мы вступаем в эпоху молчания.
Я до сих пор помню ту истерию, которую мы слышали в эстонских СМИ и во всем либеральном лагере, когда EKRE была у власти. За каждым углом прятались коричневорубашечники, прессу заставили молчать, представители меньшинств ждали ночью стука в дверь, что их сейчас увезут в лагерь, депутаты от Партии реформ и СДПЭ тратили дни и ночи на процессуальные запросы и привозили чуть ли не на тачках пачки по 10 000 и по 50 000 предложений с поправками к законопроектам, которые им не нравились.
Неделя за неделей в СМИ проходили громкие пикеты против правительства, и если пропагандистский фотограф был немного небрежен, то, помимо громких лозунгов, в кадр попадали все три демонстранта. Паразитирующие за государственный счет «гражданские активисты» красочно описывали свои планы по эмиграции, так как атмосфера в обществе настолько угнетает и огорчает, что ничего другого им не остается. Никто, конечно, не эмигрировал, а эстонцы наоборот стали возвращаться из Финляндии на родину, так что правительство было нормальным!
Тоталитаризм, которым либералы угрожали обществу три-четыре года назад, теперь стал их собственным делом. Оппозиция Рийгикогу не может выполнять свою работу, потому что эта работа полностью соответствует закону. Лидер «Ээсти 200» и спикер Рийгикогу Лаури Луссар просто сообщает, что вмешательство в деятельность коалиции является неразумным, а также что это злоупотребление законом.
Какой-то чиновник когда-то создал по политическому заказу памятку, в которой говорится, что «толкование» некоторых других, не относящихся к делу разделов, позволяет народным депутатам ограничить предусмотренное законом право представлять правительству запросы (то есть осуществлять контроль за деятельностью правительства, что является одной из основных функций Рийгикогу, особенно оппозиции) и законопроекты (что также является одной из основных функций Рийгикогу и конкретно депутата парламента).
Политик от правящей партии, который руководит заседанием, по своему желанию, опять же в явном нарушении закона, прерывает вопросы и проводит голосование, не предусмотренное регламентом, осуществляет урегулирование протестов, выдвинутых против его собственной деятельности, конечно, с выгодным для себя окончательным решением... Им все можно!
Подавление парламентской оппозиции – это явный признак кризиса демократии. У нас нет конституционного кризиса в том смысле, о котором разглагольствуют политики коалиции. Обструкция в парламенте случалась и раньше, иногда она длились дольше, иногда проходила более жестко. Это всегда решалось законно, как правило, поиском политического компромисса. У нас явный кризис демократии, так как организованную парламентской оппозицией обструкцию было решено устранить путем нарушения закона и применения силы. То, что Кая Каллас, Лаури Хуссар и Лаури Ляэнеметс сделали, свойственно парламентам России, Беларуси, Венесуэлы, а не парламенту демократического европейского государства.
В долгосрочной перспективе это будет иметь очень плохие последствия. Во-первых, если это разрешено либералам, в будущем это будет разрешено и консерваторам. Не ожидайте ничего меньшего, если роли поменяются! Во-вторых, если политическая оппозиция в парламенте будет подавлена силой, протест переместится на улицу. Мало того, что во время выборов оппозиция получила мандат почти от половины Эстонии, в результате своей недемократической и незаконной деятельности общественное мнение стало явно враждебным по отношению к правящим партиям.
Применив силу для разрешения политического противостояния, власть призвала контрсилу. А это, в свою очередь, означает еще более жесткое социальное расслоение, замену парламентских дебатов парламентской окопной войной, выплескивание обиды на улицу и общий развал общества.
В понедельник коалиция перешла невидимую границу, с которой очень сложно вернуться к нормальному общественному порядку.