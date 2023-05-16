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Репортаж ⟩ Кетчуп преследовал Шендеровича и в Таллинне

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Виктор Шендерович 15 мая 2023 года в Таллинне рисковал снова быть атакованным с помощью кетчупа.
Виктор Шендерович 15 мая 2023 года в Таллинне рисковал снова быть атакованным с помощью кетчупа. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Писатель Виктор Шендерович выступил в Таллинне. Он читал отрывки из своей новой книги, отвечал на вопросы зрителей и изо всех сил делился оптимизмом, хотя признался, что поводов для этого не видит.

За полчаса до начала таллинского концерта одного из самых известных российских «иноагентов» у культурного центра Линдакиви уже было жарко. И погода тут ни при чем. Слева от входа стоял мужчина с плакатом, на котором было написано, что Путина надо посадить на кол, а Шендерович заплатил 1,5 миллиона шефу ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Там же был задан вопрос – сколько на ВСУ? Цветовым сочетанием своего костюма и плакатом гражданин, видимо, невольно косплеил российский триколор.

Мужчина, который пришел к концертному залу Линдакиви в Таллинне 15 мая 2023 года, чтобы облить кетчупом писателя Виктора Шендеровича.
Мужчина, который пришел к концертному залу Линдакиви в Таллинне 15 мая 2023 года, чтобы облить кетчупом писателя Виктора Шендеровича. Фото: Наталия Гребнева / Rus.Postimees
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