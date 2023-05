Миллионы долларов на судейскую лапу, новости «народных республик» и контрнаступление. Обзор событий недели в Украине

Наличные деньги, обнаруженные сотрудниками Специальной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины у председателя Верховного суда. 15 мая 2023. Press Service of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine/Handout via REUTERS

Фото: NATIONAL ANTI-CORRUPTION BUREAU OF UKRAINE/via REUTERS