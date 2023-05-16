Юри Ратасом никто не командует с помощью желтых стикеров

Бывший спикер Рийгикогу Юри Ратас не считает признаком хорошего тона оказание давления на председателя парламента и на его работу. «Я не отношусь к этому хорошо… Члены правления Рийгикогу должны сохранять нейтралитет».
В понедельник во время заседания Рийгикогу председатель фракции «Ээсти 200» Марек Рейнаас направил спикеру Рийгикогу Лаури Хуссару («Ээсти 200» ) на золотисто-желтой бумажке письмо, в котором значилось: «Лаури, заканчивай, ставь эту повестку на голосование».
Бывший спикер Рийгикогу Юри Ратас, который сейчас занимает пост второго вице-спикера, сказал Postimees, что ему такое поведение не по вкусу.
«Заседанием все-таки руководит спикер или вице-спикер, и когда на нас в политическом смысле начинают давить… Члены правления должны сохранять нейтралитет. Я не считаю это хорошим тоном», - подчеркнул Ратас.
Также бывший спикер Рийгикогу подтвердил, что ему не доводилось получать подобных писем. «Точно не припоминаю такого…»
Политолог Рейн Тоомла признает, что такое поведение является очень спорным. «В такой ситуации депутат Рийгикогу пытается направить спикера или даже предписать спикеру, как он должен себя повести. Не имеет никакого значения, что Лаури Хуссар и Марек Рейнаас принадлежат к одной фракции и что Рейнаас возглавляет эту фракцию. Правление Рийгикогу - это сама по себя институция, и его глава, если выразиться образно, имеет в Эстонии статус вице-президента, так что предписанием в работе ему может быть только закон», - заметил Тоомла.
«По всей видимости, здесь дал о себе знать маленький опыт работы Рейнааса в Рийгикогу, и нам остается только надеяться, что со временем все-таки все регуляции и обычаи для него прояснятся», - добавил Тоомла.
Эстонский ученый-правовед и профессор Тартуского университета Яан Гинтер сказал Postimees, что члены Рийгикогу, вне всякого сомнения, могут общаться между собой любым способом, который им удобен и который не мешает другим людям. «Общение между членами Рийгикогу вполне может происходить и с целью оказания влияния», - считает Гинтер.
В то же время Гинтер считает, что проблема может возникнуть тогда, когда подобное послание интерпретируется не как что-то сказанное с легкой ухмылкой, а как четкое распоряжение. «Председатель фракции Рийгикогу ни в коем случае не должен чувствовать себя в положении, при котором он может давать распоряжения спикеру Рийгикогу, представляющему ту же фракцию. Спикер Рийгикогу во время ведения заседания обязательно должен быть независим от председателя своей фракции и действовать нейтрально», - пояснил Гинтер. «Исходя же из личности председателя фракции «Ээсти 200», я склоняюсь к мысли, что это был шутливый намек с его стороны, а никак не распоряжение.