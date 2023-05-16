Юри Ратасом никто не командует с помощью желтых стикеров

Эстонский ученый-правовед и профессор Тартуского университета Яан Гинтер сказал Postimees, что члены Рийгикогу, вне всякого сомнения, могут общаться между собой любым способом, который им удобен и который не мешает другим людям. «Общение между членами Рийгикогу вполне может происходить и с целью оказания влияния», - считает Гинтер.

В то же время Гинтер считает, что проблема может возникнуть тогда, когда подобное послание интерпретируется не как что-то сказанное с легкой ухмылкой, а как четкое распоряжение. «Председатель фракции Рийгикогу ни в коем случае не должен чувствовать себя в положении, при котором он может давать распоряжения спикеру Рийгикогу, представляющему ту же фракцию. Спикер Рийгикогу во время ведения заседания обязательно должен быть независим от председателя своей фракции и действовать нейтрально», - пояснил Гинтер. «Исходя же из личности председателя фракции «Ээсти 200», я склоняюсь к мысли, что это был шутливый намек с его стороны, а никак не распоряжение.