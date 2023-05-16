Кризис с питьевой водой: предприятия требуют от водоканала компенсации

По мнению SEL, тот факт, что AS Kuressaare Veevärk не предъявляет жителям Курессааре счета за воду и канализацию за май, не компенсирует реальный ущерб, причиненный островитянам. SEL считает, что ущерб, причиненный кризисом с поставками чистой воды, должен быть возмещен потребителям, будь то частные потребители или предприниматели.

«Больше всего от этого происшествия пострадал сектор туризма, потому что внешняя коммуникация не делает приезд на Сааремаа привлекательным для туристов. Несколько предприятий по размещению намерены подать иск о возмещении ущерба», - сказал BNS председатель правления SEL Фред Сиймпоэг.

По его словам, проблема загрязненной водопроводной воды означает не только экономический, но и репутационный ущерб. «Скорее, это долгосрочный ущерб», — подчеркнул Сиймпоэг.

Как считают в Союзе предпринимателей Сааремаа, одной из основных причин кризиса с загрязненной водопроводной водой является нормальной коммуникации, которая могла бы предотвратить большую часть случаев заражения.

Хотя прямая причинно-следственная связь между заболеванием и источником заражения официально пока не установлена, по мнению SEL, следует принимать меры по охране здоровья людей даже при малейших подозрениях, а превентивное сообщение о возможном источнике заражения было бы крайне необходимо.

Во избежание рисков и повторения подобных линий в будущем работы по реконструкции водопровода и канализации в Курессааре не разрешается проводить без предварительных вскрышных земляных работ в местах пересечения водопроводных и канализационных трасс.

AS Kuressaare Veevärk заказало экспертизу у специалистов за пределами острова Сааремаа, которые объективно выяснят и установят официальную причину загрязнения питьевой воды. Также должны быть выяснены обстоятельства, на основании которых, вероятно, можно сделать вывод, в результате чьих действий произошло загрязнение питьевой воды.