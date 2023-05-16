Фото ⟩ Водитель не справился с управлением: автомобиль вылетел в кювет и перевернулся

По предварительным данным, 25-летний водитель на повороте не справился с управлением автомобиля Hyundai Ioniq, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

Авария произошла в нескольких километрах от деревни Каазиксааре в сторону Авинурме. Медики скорой помощь осмотрели водителя на месте и, к счастью, никаких повреждений не обнаружили. Водитель был трезв и у него есть водительские права.