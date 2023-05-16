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Фото ⟩ Водитель не справился с управлением: автомобиль вылетел в кювет и перевернулся

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Март Рауба
, журналист
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Фото с места ДТП.
Фото с места ДТП. Фото: Lugejafoto

Сегодня, 16 мая, около часа дня на 49-м километре шоссе Раквере-Луйге в волости Винни произошло ДТП.

По предварительным данным, 25-летний водитель на повороте не справился с управлением автомобиля Hyundai Ioniq, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

Авария произошла в нескольких километрах от деревни Каазиксааре в сторону Авинурме. Медики скорой помощь осмотрели водителя на месте и, к счастью, никаких повреждений не обнаружили. Водитель был трезв и у него есть водительские права.

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