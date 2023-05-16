Фото ⟩ Пожилой водитель попал в тяжелое ДТП: автомобиль пролетел по воздуху и врезался в дерево

В момент аварии в машине находился только водитель, который сам выбрался из машины. Затем им занимались медики скорой помощи.

Незадолго до того, как автомобиль Škoda выехал с дороги, ему навстречу попался ехавший со стороны Отепя Subaru, водитель которого в последний момент сумел избежать лобового столкновения. Автомобили не столкнулись, в результате инцидента никто не пострадал.

Около часа дня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск уточнила, что, по предварительной информации, автомобиль Škoda Kamiq ехал по шоссе Татра-Отепя-Сангасте из Тарту в Отепя, когда водитель уснул за рулем. В результате машина съехала с дороги через встречную полосу.