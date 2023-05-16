Сводка полиции ⟩ На границе развернули граждан Украины и РФ, мошенники свирепствуют

В этот же день в полицию обратилась 48-летняя женщина, которая также получила сообщение аналогичного содержания: «Ваш заказ приостановлен из-за отсутствия номера дома. Пожалуйста, обновите информацию о вашем заказе». Сообщение сопровождалось ссылкой, которую заявительница открыла. При открытии ссылки заявителю пришлось ввести данные своей банковской карты. Ущерб от мошенничества составил 460,20 евро.

В Ида-Вирумаа дела не лучше

14 мая в полицию сообщили, что на улице Линда в Нарве была избита 27-летняя женщина. Полиция выяснит точные обстоятельства инцидента в рамках уголовного разбирательства.

13 мая в полицию поступило сообщение о том, что из автомобиля, припаркованного на улице Тууслари в Кохтла-Ярве, украли инструменты, разбив стекло.

14 мая в полицию поступило сообщение о краже пристегнутого велосипеда с лестничной площадки многоквартирного дома на улице Сыпрузе в Ахтме. Ущерб от кражи составил 300 евро.

Безопасность на границе

За сутки границу с Эстонией пересекли 96 граждан Украины, 56 из которых заявили о своем намерении остаться.

15 мая на погранпункте Нарва-1 пограничники не пустили в Эстонию трех граждан России, одного украинца и одного гражданина Молдовы. Наиболее распространенными причинами задержания было то, что человек не имел соответствующих документов для въезда в страну, делал неясные заявления о цели поездки или в ходе беседы было установлено, что человек может представлять угрозу для государственной политики или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они были возвращены в Россию.

15 мая трое граждан Молдовы прибыли на погранпункт Лухамаа, и после проверки выяснилось, что у них нет соответствующих документов, подтверждающих цель и условия их поездки. Им было отказано во въезде, и они были отправлены обратно в Россию.