Сводка полиции ⟩ На границе развернули граждан Украины и РФ, мошенники свирепствуют

Согласно сводке о происшествиях за прошедшие сутки Департамент полиции и погранохраны зарегистрировал 120 заявлений и сообщений о преступлениях. Среди них 76 преступлений против собственности, в том числе 56 краж. Зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали четыре человека. 17 водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения были отстранены от управления транспортным средством.
15 мая в полицию сообщили, что в Таллинне на кладбище в Нымме на Калмисту-теэ были испорчены фонари и временные кладбищенские таблички.
Помимо этого, в сводке Пыхьяской префектуры описаны пять случаев мошенничества в Таллинне, суммарный ущерб от которых составил 8 009,20 евро.
9 мая с 54-летним мужчиной связался предполагаемый сотрудник Google, который сообщил, что аккаунт заявителя был взломан и мошенники скачивают его данные. Чтобы обезопасить свое смарт-устройство, жертва должна была загрузить программу безопасности Rustdesk. Затем с мужчиной связался предполагаемый сотрудник банка, который сообщил, что мошенники снимают деньги со счета заявителя и оформляют кредиты. У мужчины попросили фотографию удостоверения личности, а чтобы банк смог остановить мошенников, ему пришлось несколько раз ввести PIN-код. Ущерб от мошенничества составил 3 430 евро.
10 мая 31-летней женщине якобы позвонили из полиции и сообщили, что кто-то хочет взять кредит на ее имя. Чтобы поймать преступника, ей предложили сотрудничать и попросили сообщить личный код, а также загрузить приложение AnyDesk. Ущерб, причиненный мошенничеством, составил 900 евро.
Аналогичная ситуация произошла и на следующий день, 11 мая. Неизвестный позвонил 19-летней женщине и сообщил, что кто-то хочет взять кредит на ее имя. Для решения проблемы женщине также нужно было скачать приложение AnyDesk, войти в интернет-банк и подтвердить действия PIN2-кодом Smart-ID. Ущерб от мошенничества составил 1 250 евро.
15 мая в полицию обратилась 33-летняя женщина, которая недавно получила сообщение о том, что у нее есть неоплаченная посылка. Заявительница нажала на ссылку в сообщении, которая открыла хорошо оформленную домашнюю страницу банка, на которую заявительница и зашла. Ущерб, причиненный мошенничеством, составил 1 969 евро.
В этот же день в полицию обратилась 48-летняя женщина, которая также получила сообщение аналогичного содержания: «Ваш заказ приостановлен из-за отсутствия номера дома. Пожалуйста, обновите информацию о вашем заказе». Сообщение сопровождалось ссылкой, которую заявительница открыла. При открытии ссылки заявителю пришлось ввести данные своей банковской карты. Ущерб от мошенничества составил 460,20 евро.
В Ида-Вирумаа дела не лучше
14 мая в полицию сообщили, что на улице Линда в Нарве была избита 27-летняя женщина. Полиция выяснит точные обстоятельства инцидента в рамках уголовного разбирательства.
13 мая в полицию поступило сообщение о том, что из автомобиля, припаркованного на улице Тууслари в Кохтла-Ярве, украли инструменты, разбив стекло.
14 мая в полицию поступило сообщение о краже пристегнутого велосипеда с лестничной площадки многоквартирного дома на улице Сыпрузе в Ахтме. Ущерб от кражи составил 300 евро.
Безопасность на границе
За сутки границу с Эстонией пересекли 96 граждан Украины, 56 из которых заявили о своем намерении остаться.
15 мая на погранпункте Нарва-1 пограничники не пустили в Эстонию трех граждан России, одного украинца и одного гражданина Молдовы. Наиболее распространенными причинами задержания было то, что человек не имел соответствующих документов для въезда в страну, делал неясные заявления о цели поездки или в ходе беседы было установлено, что человек может представлять угрозу для государственной политики или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они были возвращены в Россию.
15 мая трое граждан Молдовы прибыли на погранпункт Лухамаа, и после проверки выяснилось, что у них нет соответствующих документов, подтверждающих цель и условия их поездки. Им было отказано во въезде, и они были отправлены обратно в Россию.
Аналогичная ситуация на том же погранпункте произошла и с двумя гражданами Украины: после проверки выяснилось, что они не являются военными беженцами, и у них нет документов, необходимых для обоснования цели и условий их поездки. После процессуальных действий людей также отправили обратно в Россию.