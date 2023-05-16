Мошенники активизировались: жители Эстонии стали получать опасные сообщения

По словам руководителя службы информационной безопасности Elisa Маи Крафт, целью отправителей мошеннических сообщений является получение персональных данных клиентов. «С помощью рассылаемых фишинговых сообщений они пытаются получить доступ либо к личным данным клиента и данным банковской карты, либо к данным учетной записи Netflix», – пояснила Крафт.

Фи́шинг (англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание») — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Это достигается путем проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков или внутри социальных сетей. В письме часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне неотличимый от настоящего, либо на сайт с редиректом.

После того как пользователь попадает на поддельную страницу, мошенники пытаются различными психологическими приёмами побудить пользователя ввести на поддельной странице свои логин и пароль, которые он использует для доступа к определённому сайту, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунтам и банковским счетам.

Источник: Википедия