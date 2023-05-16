Мошенники активизировались: жители Эстонии стали получать опасные сообщения

Телекоммуникационное предприятие Elisa предупреждает о рассылающихся фишинговых СМС-сообщениях и призывает клиентов быть особенно внимательными, чтобы не стать жертвой мошенничества.
В распространяемых фишинговых СМС людям предлагают обновить данные о почтовом отправлении или информацию об учетной записи Netflix.
По словам руководителя службы информационной безопасности Elisa Маи Крафт, целью отправителей мошеннических сообщений является получение персональных данных клиентов. «С помощью рассылаемых фишинговых сообщений они пытаются получить доступ либо к личным данным клиента и данным банковской карты, либо к данным учетной записи Netflix», – пояснила Крафт.
Фи́шинг (англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание») — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Это достигается путем проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков или внутри социальных сетей. В письме часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне неотличимый от настоящего, либо на сайт с редиректом.
После того как пользователь попадает на поддельную страницу, мошенники пытаются различными психологическими приёмами побудить пользователя ввести на поддельной странице свои логин и пароль, которые он использует для доступа к определённому сайту, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунтам и банковским счетам.
Источник: Википедия
По словам Крафт, ни один банк или поставщик услуг не запрашивает личную информацию посредством СМС. «Мы призываем клиентов быть осторожными, и как только у вас возникнут сомнения в адекватности запроса данных, стоит обратиться к вашему поставщику услуг, чтобы получить дополнительную информацию», – поделилась советом менеджер по информационной безопасности Elisa.
Крафт признает, что фишинговые кампании, проводящиеся с помощью СМС-сообщений, стали особенно активными за последние несколько лет. Ранее клиентов досаждали спам-звонками и сообщениями о выигрыше в лотерею.
«Мы зафиксировали особенно большое количество фишинговых СМС-кампаний с начала мая этого года, и в настоящее время идет новая, более крупная волна», – отметила Крафт.
Крафт отметила, что в Elisa также реагируют на СМС-фишинговые кампании, если предприятие получает уведомление от клиентов о том, что рассылаются подозрительные СМС-сообщения.
Elisa просит клиентов сообщать о фишинговых сообщениях на адрес электронной почты security@elisa.ee.