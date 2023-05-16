Amnesty International: число казней в мире в 2022 году оказалось самым высоким за пять лет

В ежегодном обзоре правозащитников говорится, что в 2022 году в 20 странах в общей сложности было казнено 883 человека - это на 53% больше, чем годом раньше.

На долю Ирана, Саудовской Аравии и Египта приходится 90% этих смертных приговоров.

Статистика не включают Китай, где, как считается, ежегодно казнят тысячи людей. Однако сведения о казнях в Китае засекречены, что не позволяет правозащитникам точно оценить число смертных приговоров в стране.

Amnesty также смогла подтвердить, что смертные приговоры приводились в исполнение в Северной Корее, Вьетнаме, Сирии и Афганистане, но собранных данных оказалось недостаточно, чтобы получить достоверные минимальные цифры о казненных в этих государствах.

Согласно отчету Amnesty, число смертных казней выросло главным образом за счет Ирана и Саудовской Аравии.

В докладе говорится, что в Иране было казнено 576 человек - по сравнению с 314 в 2021 году. 279 человек были осуждены к высшей мере наказания за убийство, 255 - за преступления, связанные с наркотиками, 21 - за изнасилование и 18 - за обвинение во «вражде против Бога» (еще три человека казнили за неизвестные преступления).

В категорию казненных за «вражду против Бога» попали двое мужчин, которых задержали в связи с антиправительственными протестами, вспыхнувшими в Исламской Республике в сентябре. Эксперт ООН назвал их суды «произвольными, краткими и фиктивными судебными процессами, запятнанными обвинениями в применении пыток».

Фото: BBC