Возвращение граффитистов Вильянди: счет 3:0 в пользу вандалов

Железнодорожная компания ранее уже заявляла, что будет сообщать в полицию обо всех случаях порчи имущества разрисовыванием, поскольку финансовые убытки, которые компания из-за этого несет, очень большие. Например, убытки государственной компании в случае трех вагонов, которые были разрисованы в Вильянди, составили 4838 евро.

В то время как рисовальщики, вероятно, думают, что создают произведение искусства, Elron считает граффити преступлением. Полиция и прокуратура придерживаются того же мнения, и инцидент в Вильянди расследуется на основании статьи Уголовно-процессуального кодекса, касающейся соответствующего нарушения. Обычно мерой наказания в таких случаях является денежный штраф.