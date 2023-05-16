Возвращение граффитистов Вильянди: счет 3:0 в пользу вандалов

Утром 28 апреля сотрудники железнодорожной компании Elron обнаружили, что три вагона поезда, стоявшего на вокзале в Вильянди, разрисованы граффити. Для расследования обстоятельств инцидента прокуратура возбудила уголовное дело.
Железнодорожная компания ранее уже заявляла, что будет сообщать в полицию обо всех случаях порчи имущества разрисовыванием, поскольку финансовые убытки, которые компания из-за этого несет, очень большие. Например, убытки государственной компании в случае трех вагонов, которые были разрисованы в Вильянди, составили 4838 евро.