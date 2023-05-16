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Возвращение граффитистов Вильянди: счет 3:0 в пользу вандалов

Марко Суурмяги
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Разрисованный в 2016 году поезд на вокзале в Вильянди.
Разрисованный в 2016 году поезд на вокзале в Вильянди. Фото: Politsei

Утром 28 апреля сотрудники железнодорожной компании Elron обнаружили, что три вагона поезда, стоявшего на вокзале в Вильянди, разрисованы граффити. Для расследования обстоятельств инцидента прокуратура возбудила уголовное дело.

Железнодорожная компания ранее уже заявляла, что будет сообщать в полицию обо всех случаях порчи имущества разрисовыванием, поскольку финансовые убытки, которые компания из-за этого несет, очень большие. Например, убытки государственной компании в случае трех вагонов, которые были разрисованы в Вильянди, составили 4838 евро.

В то время как рисовальщики, вероятно, думают, что создают произведение искусства, Elron считает граффити преступлением. Полиция и прокуратура придерживаются того же мнения, и инцидент в Вильянди расследуется на основании статьи Уголовно-процессуального кодекса, касающейся соответствующего нарушения. Обычно мерой наказания в таких случаях является денежный штраф.

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