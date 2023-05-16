На минувших выходных в Люксембурге в 30-й раз прошли соревнования по артистическому плаванию Synchro Luxembourg Cup, в которых приняли участие более 300 спортсменов из шести стран: Бельгии, Нидерландов, Чехии, Англии, Эстонии и Люксембурга. В результате трёхдневных стартов спортсмены из Эстонии привезли множество медалей.
Эстонские синхронисты стали опасными конкурентами: у нас золото, серебро и бронза на престижных соревнованиях!
В соревнованиях среди дуэтов в возрастной категории U12 наши спортсменки Анна Паула Тийдеманн и Ксения Кузнецова завоевали бронзовую медаль – в конкуренции из 17 дуэтов. Групповая программа из Эстонии в этой же возрастной категории заняла второе место среди 11 групп и привезла домой серебряные медали.
В соревнованиях среди спортсменов 13-15 лет не было равных Александре Орловой (Лучшая спортсменка артистического плавания Эстонии последних трёх лет по версии Союза плавания Эстонии – ред.), которая закончила обязательную программу на первом месте, оставив позади 117 конкуренток, и более чем на два балла оторвавшись от занявшей второе место соперницы из Бельгии.
В соревнованиях среди сольных программ Александра также стала первой среди 14 спортсменок, упрочив своё лидерство, оторвавшись от соперницы, занявшей второе место, ещё на 5 баллов. Кроме этого Александра с напарницей по дуэту Алисой Валтанен завоевали золотые медали среди 15 дуэтов. Групповая программа в этой возрастной категории принесла серебряные медали среди 11 групп.
«Это были напряжённые соревнования, поскольку выступления длились три дня, расписание было очень насыщенным, и тренерскому составу необходимо было постоянно присутствовать в бассейне, готовя спортсменов к старту, - поделился руководитель Школы водных видов спорта Эстонии Антон Ржанов. - Необходимо было выстроить правильную логистику, чтобы дети имели возможность выходить на свежий воздух и вовремя вернуться в бассейн, чтобы подготовиться к старту или поддержать команду с трибун. Правильная и своевременная логистика - это большая заслуга и помощь со стороны сопровождающих спортсменов родителей. Но в итоге мы справились и привезли целый комплект медалей различного достоинства! Это очень хороший результат, учитывая, что регистрация спортсменов закончилась примерно за месяц до официального срока подачи заявок и в результате в соревнованиях приняли участие спортсмены из 15 клубов».