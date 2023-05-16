Эстонские синхронисты стали опасными конкурентами: у нас золото, серебро и бронза на престижных соревнованиях!

В соревнованиях среди дуэтов в возрастной категории U12 наши спортсменки Анна Паула Тийдеманн и Ксения Кузнецова завоевали бронзовую медаль – в конкуренции из 17 дуэтов. Групповая программа из Эстонии в этой же возрастной категории заняла второе место среди 11 групп и привезла домой серебряные медали.

В соревнованиях среди спортсменов 13-15 лет не было равных Александре Орловой (Лучшая спортсменка артистического плавания Эстонии последних трёх лет по версии Союза плавания Эстонии – ред.), которая закончила обязательную программу на первом месте, оставив позади 117 конкуренток, и более чем на два балла оторвавшись от занявшей второе место соперницы из Бельгии.

Александра Орлова. Фото: De Clercq Lode

В соревнованиях среди сольных программ Александра также стала первой среди 14 спортсменок, упрочив своё лидерство, оторвавшись от соперницы, занявшей второе место, ещё на 5 баллов. Кроме этого Александра с напарницей по дуэту Алисой Валтанен завоевали золотые медали среди 15 дуэтов. Групповая программа в этой возрастной категории принесла серебряные медали среди 11 групп.