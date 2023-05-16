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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Нужно остановить разложение демократии

Postimees
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Записка, в которой Марек Рейнаас обращается к Лаури Хуссару. Текст записки гласит: «Лаури. Хватит уже, вынеси эту повестку дня на голосование».
Записка, в которой Марек Рейнаас обращается к Лаури Хуссару. Текст записки гласит: «Лаури. Хватит уже, вынеси эту повестку дня на голосование». Фото: Madis Veltman
  • Мы допустили, что эстонская демократия пала так низко
  • Наличие правил обеспечивает легитимность решений, принятых в ходе демократического процесса
  • Госсуд должен дать свою оценку тому, что обструкция была прекращена силой

14 мая спикер Рийгикогу Лаури Хуссар положил конец обструкции, которую на протяжении целой недели устраивала оппозиция. Радости это не вызывает, а скорее вызывает беспокойство за будущее эстонской демократии.

На основании cлужебной записки, подготовленной юридическим отделом Рийгикогу, председатель парламента Лаури Хуссар («Ээсти 200») прекратил обструкцию. Оппозиции записка представлена не была. Когда оппозиция предложила обсудить изложенные в записке рекомендации в правлении Рийгикогу, Хуссар не принял это предложение. Он также отклонил все другие содержательные вопросы и возражения, касающиеся записки, отвечая сухо и однословно. Когда был заявлен протест против руководителя собранием, то есть против действий самого Хуссара, он этот протест не удовлетворил. Только в автократиях стоящий у власти самостоятельно решает вопрос о выдвинутом против него протесте.

Получается, мы допустили, что эстонская демократия пала так низко. Оппозицию дествительно можно обвинять в том, что она парализовала работу Рийгикогу, и поэтому невозможно принимать решения. Но в этом, в принципе, нет ничего противозаконного. Обструкция неоднократно использовалась и раньше, и паузы в работе Рийгикогу, вызванные обструкцией, бывали и дольше, чем нынешняя, продлившаяся неделю.

И если посмотреть, как долго демократии мира были парализованы различными разногласиями, в истории есть примеры очень длительных периодов, в течение которых препятствовали управлению или законотворчеству в некоторых странах. Но история показывает и то, что с принятием того или иного решения все обструкции рано или поздно заканчиваются, и демократия продолжает действовать.

Действительно, жернова демократии мелют медленно, но огромное преимущество демократии перед автократией или другими формами правления заключается в том, что носитель высшей власти избирает своих представителей для осуществления воли народа. И при демократии эта воля претворяется в жизнь согласно четко обозначенным правилам.

В основе демократии лежат согласованные правила принятия решений. Для того, чтобы прекратить дальнейший распад демократии, свою оценку силовому прекращению обструкции должен дать Государственный суд.

Наличие правил и следование им обеспечивает легитимность решений, принятых в ходе демократического процесса. И это не просто фигура речи для педантов, но легитимность означает, что решение согласовано с народом и со всеми участниками процесса, потому что его приняли на основе правил, которые признаются каждой из сторон.

Даже в авторитарных странах основной интерес власти состоит в том, чтобы сохранить легитимность хотя бы кажущихся демократическими процессов принятия решений. А если не получится, и народ поймет, что его одурачили, то последуют акции протестов, которые могут перерасти в революцию.

Обструкция в парламенте действительно парализует работу законодательной власти, но это происходит по правилам демократии. Совершенно иной эффект имеют политические приемы, нарушающие или искажающие правила демократического процесса принятия решений. Если правила нарушаются или изменяются в одностороннем порядке, принятые таким образом решения не являются правомерными или могут не восприниматься как правомерные.

Это чувствовалось и вчера в Рийгикогу. Правящая коалиция использовала для прекращения обструкции обоснования, о правомерности которых нет единого мнения. А если нет консенсуса по правилам, демократические обсуждения и процесс принятия решений в принципе невозможны.

Чтобы остановить дальнейший распад эстонской демократии, Верховный суд должен дать оценку насильственному прекращению обструкции, произошедшему вчера в Рийгикогу.

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