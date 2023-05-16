КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Нужно остановить разложение демократии

На основании cлужебной записки, подготовленной юридическим отделом Рийгикогу, председатель парламента Лаури Хуссар («Ээсти 200») прекратил обструкцию. Оппозиции записка представлена не была. Когда оппозиция предложила обсудить изложенные в записке рекомендации в правлении Рийгикогу, Хуссар не принял это предложение. Он также отклонил все другие содержательные вопросы и возражения, касающиеся записки, отвечая сухо и однословно. Когда был заявлен протест против руководителя собранием, то есть против действий самого Хуссара, он этот протест не удовлетворил. Только в автократиях стоящий у власти самостоятельно решает вопрос о выдвинутом против него протесте.

Получается, мы допустили, что эстонская демократия пала так низко. Оппозицию дествительно можно обвинять в том, что она парализовала работу Рийгикогу, и поэтому невозможно принимать решения. Но в этом, в принципе, нет ничего противозаконного. Обструкция неоднократно использовалась и раньше, и паузы в работе Рийгикогу, вызванные обструкцией, бывали и дольше, чем нынешняя, продлившаяся неделю.

И если посмотреть, как долго демократии мира были парализованы различными разногласиями, в истории есть примеры очень длительных периодов, в течение которых препятствовали управлению или законотворчеству в некоторых странах. Но история показывает и то, что с принятием того или иного решения все обструкции рано или поздно заканчиваются, и демократия продолжает действовать.