Сеэдер: оппозиция анализирует вариант обращения в Госсуд

Он отметил, что такая акция не является решением в борьбе с обструкцией, и пообещал, что передача законопроектов и депутатских запросов на этом не закончится, передает Rus.ERR .

«Министры должны будут ответить на все поданные запросы, законопроекты следует обсуждать, а их было передано в количестве, которого хватит на работу парламента одного созыва, то есть на четыре года. В таком виде - кавалерийским наскоком - политические противостояния не разрешаются», - сказал Сеэдер, подчеркнув, что оппозиция в любом случае продолжит борьбу за защиту интересов своих избирателей.