Сеэдер: оппозиция анализирует вариант обращения в Госсуд

По словам лидера оппозиционной партии «Отечество» Хелира-Валдора Сеэдера, применение силы для подавления обструкции в Рийгикогу является беспрецедентным, и в настоящее время оппозиция рассматривает возможность обращения в Государственный суд.
Он отметил, что такая акция не является решением в борьбе с обструкцией, и пообещал, что передача законопроектов и депутатских запросов на этом не закончится, передает Rus.ERR.
«Министры должны будут ответить на все поданные запросы, законопроекты следует обсуждать, а их было передано в количестве, которого хватит на работу парламента одного созыва, то есть на четыре года. В таком виде - кавалерийским наскоком - политические противостояния не разрешаются», - сказал Сеэдер, подчеркнув, что оппозиция в любом случае продолжит борьбу за защиту интересов своих избирателей.
По словам Сеэдера, еще предстоит проанализировать, обратится ли оппозиция в Госсуд, поскольку она не видела анализа, проведенного юридическим отделом Рийгикогу.
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