Фото ⟩ Пожар лишил семью дома

В 17.37 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Пярнайыэ-теэ в деревне Таммисте горит двухэтажный деревянный дом, люди смогли выбраться.

Когда спасатели прибыли на место, здание уже полыхало открытым огнем. Через два часа после сообщения о возгорании распространение огня было остановлено и работы по тушению продолжались. Окончательно пожар удалось потушить за двадцать минут до девяти часов вечера.

В результате пожара практически полностью уничтожена крыша жилого дома площадью 200 кв. м, здание сильно повреждено водой. К тушению пожара были привлечены спасатели из Пярну, Пярну-Яагупи, Вяндра, а также спасатели-добровольцы из Аре. Причина пожара будет установлена в ходе расследования.