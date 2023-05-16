Пачки долларов на диване. Главу Верховного суда Украины Князева подозревают в коррупции

«НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно, схему по получению неправомерной выгоды руководством и судьями ВС. Проводятся срочные следственные действия», - сообщают антикоррупционные органы.

На пресс-конференции во вторник украинские силовики заявили, что Князев и еще один человек задержаны. Чтобы возбудить против главы Верховного суда уголовное дело и его арестовать, требуется согласие Высшего совета правосудия, и антикоррупционные ведомства намерены направить туда соответствующее обращение.

Они также опубликовали фотографию изъятой взятки - большое количество наличности в пачках купюр по 100 долларов США, разложенные на диване.

Кадры с долларами Фото: НАБУ

По данным САП, речь идет о сумме 2,7 млн долларов США. Источники Украинской службы Би-би-си эту сумму подтверждают, однако указывают, что это еще не все. «Там нашли столько, что то, что нам показали, - далеко не все, очень впечатляет», - сказал собеседник Би-би-си.

Кто дал взятку?

Как заявил глава НАБУ Семен Кривонос, руководство суда могло получить взятку от владельца финансовой группы «Финансы и кредит» (она принадлежит украинскому бизнесмену Константину Жеваго) за принятие выгодного ему решения.