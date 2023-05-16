Президент ЮАР: Зеленский и Путин готовы к обсуждению окончания войны

Громкое заявление позволил себе во вторник президент ЮАР Сирил Рамафоса. Лидер африканского государства сообщил, что президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский договорились встретиться с группой африканских лидеров для обсуждения потенциального мирного плана. Об этом 16 мая сообщает агентство Reuters.

«Мои обсуждения с двумя лидерами показали, что они оба готовы принять африканских лидеров и обсудить, как можно положить конец этому конфликту», - цитирует СМИ слова Рамафосы, которые он произнес на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Сингапура.

«Удастся это или нет, будет зависеть от обсуждений, которые будут проведены», - уточнил президент ЮАР.

Рамафоса уточнил, что мирный план поддерживают лидеры Сенегала, Уганды, Египта, Республики Конго и Замбии, а переговоры африканских политиков с лидерами России и Украины пройдут в Москве и Киеве.

Никаких других подробностей относительно сроков проведения консультаций президент ЮАР не озвучил, но добавил, что США и Великобритания выразили «осторожную» поддержку этому плану, а генеральный секретарь ООН был проинформирован об этой инициативе.

Ранее свои посреднические усилия для начала общения Москвы и Киева активно предлагала Анкара. В Турции год назад даже проходили переговоры членов российской и украинской делегаций. В начале 2023 года свой план урегулирования анонсировал Пекин, однако китайская инициатива в итоге оказалась лишь декларацией.

Комментарии из Киева, или Москвы на заявление президента ЮАР пока не поступали.