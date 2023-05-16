«Отечество»: за происходящее в парламенте несет ответственность Кая Каллас

«Происходившее в понедельник и во вторник в большом зале Рийгикогу не имеет прецедентов в истории эстонской демократии. Правительственная коалиция отказывается от предметных дискуссий с оппозицией и, чтобы заставить депутатов замолчать, нарушает Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу, ограничивая их предусмотренные законом права. За подобное поведение в качестве руководителя коалиции отвечает Кая Каллас, которая нарушает принцип разделения властей и использует спикера Рийикогу Лаури Хуссара и вице-спикера Тоомаса Кивимяги в качестве своих инструментов. Все вызвавшие в парламенте противостояние законопрокеты были направлены в Рийгикогу именно правительством, с распоряжением обязательно принять их к Иванову дню», - сказал председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер.

«К этому поведению нужно добавить и лживую политику коалиции, результатом которой становятся наносящая вред экономике государства налоговая политика и лишение чувства защищенности эстонских семей. Отменяется закон, который был принят считанные месяцы тому назад на основе межпартийного консенсуса. Это порождает серьезный демократический кризис и кризис доверия в отношении всей эстонской политики. Кроме того, запланированное сокращение пособий вступает в противоречие с защищаемым конституцией принципом справедливого ожидания», - добавил Сеэдер.