Видео ⟩ ЧП в школе: учитель набросился на ученика

«Дела скверные, скажу прямо», - сказал сегодня днем директор Ляхтеской общей гимназии Юллар Локс. По первоначальной версии, шестиклассник несколько месяцев провоцировал учителя труда Агу Рукки, и учитель в итоге поддался на провокацию и отреагировал на поведение ученика применением физической силы. По словам директора, оправдания поведению учителя нет. «Руководство школы занимается данным вопросом. Я обсудил инцидент и с учителем, и с учеником», - говорит Локс.