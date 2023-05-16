Видео ⟩ ЧП в школе: учитель набросился на ученика

Вчера в социальных сетях начало распространяться видео, сделанное в Ляхтеской общей гимназии: учитель с силой хватает ученика основной школы, а затем заталкивает его в класс. Как такое могло произойти в школе? По первоначальной версии, ученик несколько месяцев провоцировал учителя, и терпение учителя лопнуло. Инцидент произошел в понедельник в обеденное время.
«Дела скверные, скажу прямо», - сказал сегодня днем директор Ляхтеской общей гимназии Юллар Локс. По первоначальной версии, шестиклассник несколько месяцев провоцировал учителя труда Агу Рукки, и учитель в итоге поддался на провокацию и отреагировал на поведение ученика применением физической силы. По словам директора, оправдания поведению учителя нет. «Руководство школы занимается данным вопросом. Я обсудил инцидент и с учителем, и с учеником», - говорит Локс.
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