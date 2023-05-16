Нужна помощь ⟩ Полиция ищет 13-летнюю Генели

Сотрудники школы сообщили полиции, что 12 мая 13-летняя Генели отправилась к себе домой в деревню Мустьяла волости Сааремаа. Генели должна была возвратиться в школу вечером 14 мая, но так и не вернулась.

Также известно, что родитель отправил ее на автобус, но она не доехала до места назначения. Пока неизвестно, на какой остановке вышла Генели, и где она находится с воскресенья. По словам родственников, она могла передвигаться по Вильянди, но не исключены и другие районы.

Девочка не отвечает на звонки. Что на ней надето также доподлинно неизвестно. По словам родителя, на ней были черные спортивные штаны Nike и кроссовки.