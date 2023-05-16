Эстонские фирмы вынуждены отдавать сотни миллионов евро в погоне за должниками

Европейский отчет Intrum о платежах за 2023 год показал, что сбор просроченных платежей обходится эстонским предприятиям почти в 600 миллионов евро в год.
Просроченные платежи по-прежнему ложатся тяжелым финансовым бременем на эстонские предприятия. Последний Европейский отчет о платежах Intrum (The European Payment Report 2023) показывает ежегодные расходы в размере 585 миллионов евро.
Задержка с платежами делает эстонские фирмы беднее на несколько тысяч евро в год
Согласно исследованию, каждая действующая эстонская компания в среднем теряет 6000 евро в год из-за погони за задержкой платежей. Эта цифра подчеркивает острую необходимость в эффективных процессах управления долгом для смягчения неблагоприятного воздействия на бизнес.
Отчет Intrum также подчеркивает финансовые потери от управления долгом, с которыми сталкиваются другие страны Балтии: литовские предприятия ежегодно несут убытки в размере 1,1 миллиарда евро, а латвийские - в размере 519 миллионов евро из-за погони за просроченными платежами. Каждое литовское предприятие теряет почти 5000 евро в год, а латвийское - 4600 евро в год.
Управление долгом сжирает и временные ресурсы
Просроченные платежи клиентов влияют на прибыль и требуют значительного времени и ресурсов от предприятий, пытающихся их собрать. Отчет показывает, что эстонские компании тратят в среднем 10,5 часов в неделю на управление долгом, что немного превышает латвийские предприятия (9,1 часа) и литовские компании (8,2 часа).
Илва Валейка, управляющий директор Intrum в странах Балтии, подчеркивает растущую важность решения проблемы просроченных платежей: «Просроченные платежи всегда были проблемой для бизнеса, но то, что когда-то было неудобством, теперь является приоритетом высшего руководства. Согласно нашему недавно опубликованному отчету, европейские компании тратят почти 275 миллиардов евро в год на погоню за просроченными платежами, которые в противном случае могли бы инвестировать в рост, оцифровку или инновации».
Как говорит Илва Валейка, просроченные платежи являются не только дорогостоящим и трудоемким аспектом операций, но и фактором риска, который угрожает устойчивым финансам и ликвидности компаний.
Хотя стоимость времени на взыскание просроченных платежей в Эстонии выше по сравнению с соседними странами, она остается ниже среднего показателя по Европе, составляющего 9 100 евро в год.
Валейка подчеркивает важность оптимизации процессов управления долгом и сокращения связанных с этим временных и финансовых затрат для эстонских компаний. Пренебрежение управлением долгом из-за ограниченных ресурсов может нормализовать отсроченные платежи, которые могут не создавать значительных проблем в благоприятных макроэкономических условиях, но могут стать серьезными проблемами при изменении обстоятельств.
Европейский отчет о платежах за 2023 год - это инструмент, позволяющий получить представление о проблемах и возможностях, с которыми сталкиваются предприятия в Европе и ряде секторов. Отчет основан на внешнем опросе, проведенном FT Longitude в 29 странах Европы. Всего в исследовании приняли участие 10 556 малых, средних и крупных компаний из 15 отраслей промышленности.
Intrum является ведущим в отрасли поставщиком услуг по кредитному менеджменту с присутствием на 24 рынках Европы. Штаб-квартира Intrum находится в Стокгольме, а акции Intrum котируются на стокгольмской бирже Nasdaq.