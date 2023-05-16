Эстонские фирмы вынуждены отдавать сотни миллионов евро в погоне за должниками

Просроченные платежи по-прежнему ложатся тяжелым финансовым бременем на эстонские предприятия. Последний Европейский отчет о платежах Intrum (The European Payment Report 2023) показывает ежегодные расходы в размере 585 миллионов евро.

Задержка с платежами делает эстонские фирмы беднее на несколько тысяч евро в год

Согласно исследованию, каждая действующая эстонская компания в среднем теряет 6000 евро в год из-за погони за задержкой платежей. Эта цифра подчеркивает острую необходимость в эффективных процессах управления долгом для смягчения неблагоприятного воздействия на бизнес.

Отчет Intrum также подчеркивает финансовые потери от управления долгом, с которыми сталкиваются другие страны Балтии: литовские предприятия ежегодно несут убытки в размере 1,1 миллиарда евро, а латвийские - в размере 519 миллионов евро из-за погони за просроченными платежами. Каждое литовское предприятие теряет почти 5000 евро в год, а латвийское - 4600 евро в год.

Управление долгом сжирает и временные ресурсы

Просроченные платежи клиентов влияют на прибыль и требуют значительного времени и ресурсов от предприятий, пытающихся их собрать. Отчет показывает, что эстонские компании тратят в среднем 10,5 часов в неделю на управление долгом, что немного превышает латвийские предприятия (9,1 часа) и литовские компании (8,2 часа).