Эстония находится в лидерах среди стран НАТО по расходам на оборону

Несмотря на войну России против Украины, многие государства НАТО слишком медленно увеличивают свои расходы на оборону. Об этом свидетельствуют результаты исследования немецкого Института экономических исследований ifo, опубликованные во вторник, 16 мая. Только 11 из 30 стран альянса должны достичь в текущем году целевого показателя оборонных расходов в 2% ВВП, причем большинство из них находятся на восточной границе НАТО, отметил исследователь ifo Марсель Шлеппер.

По его словам, расходы большинства западных стран альянса остаются «умеренно высокими». К таким странам относится и Германия, расходы которой на оборону по сравнению с предвоенным 2021 годом выросли лишь на 0,1 процентных пункта - до 1,6% от ВВП, в том числе с учетом выделения средств из специального фонда бундесвера. Таким образом, по расчетам ifo, Германия по расходам на оборону занимает 17-е место из 30. В абсолютных цифрах отставание ФРГ от целевого показателя в 2% составит в этом году 17 млрд евро, сказал соавтор доклада ifo Флориан Дорн. «Это самый большой дефицит среди всех стран», - добавил он.

Если не брать в расчет США, расходы стран НАТО на оборону в этом году составили в среднем 1,8% от ВВП. Вместе с Соединенными Штатами этот показатель равен 2,6% ВВП, что соответствует 1,2 трлн евро расходов.