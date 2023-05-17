«Почтальон» с Артемием Троицким: о запрете языка, попсе и турецкой надежде

Весна в Эстонии в самом разгаре, и публицист Артемий Троицкий в очередной программе «Почтальон» сосредоточился на «попсовых темах».
Артемий Троицкий признался, что тщательно отслеживает события, связанные с эстонским культурным пространством, в отличие от политических событий, которые старается не комментировать. Однако скандал с израильской писательницей Линор Горалик, которая должна была выступить в Тарту на литературном фестивале «Прима Виста», связан, по его мнению, и с культурой, и с политикой.
Проблема в языке
Троицкий напомнил, что Линор Горалик родилась в Украине, в Днепре, а в 14 лет переехала как еврейка жить в Израиль. Но ее основной творческий язык – русский. «Она давно известна как человек оппозиционный, резко высказывалась и по поводу Крыма, и уж тем более сейчас, насчет российской интервенции в Украину», - говорит публицист.
В Эстонию ее пригласили как раз в связи с ее антивоенной деятельностью – она издает поэтический сборник, вестник оппозиционной русскоязычной культуры. Этот альманах она и должна была презентовать в Тарту на литературном фестивале. Но не смогла, так как две украинские поэтессы выступили против. Троицкий уверен, что единственное, что связывает Горалик с преступным путинским режимом – это русский язык. То есть фактически, делает вывод он, претензии к человеку состоят только в том, что он говорит на каком-то определенном, в данном случае русском, языке.
«На мой взгляд, это идиотизм как минимум, а как максимум - что-то гораздо хуже, - считает Артемий Троицкий. - Запрещать человеку говорить на его родном языке и писать на нем - стремно. В новейшей истории я вспомнил два случая гонений на язык. При Франко в Испании, это был фашистский режим, были фактически запрещены каталонский и баскский языки. При Лукашенко в Беларуси, уже в наше время, официально не запрещен, но фактически запрещен белорусский язык».
Троицкий сообщил, что разочарован тем, что организаторы в Тарту «пошли на поводу у этого шантажа и запретили Горалик презентовать ее альманах, объяснив это только тем, что альманах русскоязычный».
«Одна из этих дам сказала, что если бы она обычно писала по-русски, то сейчас не делала бы этого и просто замолчала, - недоумевает Троицкий. - Понятно, что это был бы отличный подарок и Владимиру Путину, и российскому министерству культуры: чтобы люди, которые против режима, вместо того, чтобы протестовать на своем родном языке, просто стали бы молчать. Меж тем Горалик недавно написала отличный роман о нынешней трагичной ситуации в России. На русском языке».
Троицкий выразил надежду, что «такого рода глупые и несправедливые истории больше в Эстонии не повторятся».
Трусливое «Евровидение»
Второй сюжет еще более попсовый, пообещал публицист и начал рассказывать о конкурсе «Евровидение».
«В юности, да и в зрелом возрасте, я этот конкурс презирал: конкурс для домохозяек, - сразу признался он. - Но в последние годы подобрел. Время от времени там звучит хорошая музыка. Редко, но случается. Кроме того, сам конкурс стал гораздо разнообразнее – из полного еврошлягера с приливом свежей крови он стал намного живее и хулиганистей».
Помимо этого, отметил публицист, там в большом количестве представлены страны, о которых вообще никто ничего не знает, не говоря уже об их музыке. Раз в год этим странам выпадает шанс показать: есть такая Словения, есть такая Латвия. И эти старания оборачиваются интересными номерами.
«При этом руководство этого конкурса как были говнюками, так и остались, - внезапно сообщил Артемий Троицкий. - Начальствуют там представители старой Европы, они очень консервативны и мне кажется (но факты предъявить не могу) очень коррумпированы».
Троицкий привел пример: в 2021 году из конкурса только с огромным скандалом и треском удалось исключить «лукашенковскую фашистскую Беларусь». Россия тогда участвовала. В 2022 году – опять же, только после скандала, с привлечением политических и коммерческих рекламных тяжеловесов, «удалось Россию из этого конкурса тоже выпихнуть».
«В этом году были знаки солидарности с Украиной, но обратите внимание, ни одного упоминания Путина и России как агрессора, никаких картинок с разбомбленными домами и убитыми людьми, - призывает публицист. - Если посмотреть "Евровидение", то никакой войны и нет. И это политика организаторов конкурса. Иллюстрация тезиса – музыка вне политики. На мой взгляд, это трусливая неадекватная позиция, которая свидетельствует об ангажированности с неправильной стороны организаторов конкурса».
Троицкий добавил, что напустил бы на организаторов Фонд борьбы с коррупцией, но он уверен, что того имеются гораздо более серьезные темы для расследований.
Турецкая надежда
В конце программы публицист все же вернулся в политику, прокомментировав выборы президента в Турции. Многие назвали их самыми важными выборами этого года. «Судьба Эрдогана висит на волоске. В Таиланде тоже прошли выборы, правда, парламентские, и там победила оппозиция. То есть в Турции честные выборы возможны, а Таиланде возможны, а в известных нам странах славянских невозможны категорически, - развел руками Артемий Троицкий. - Народ России позволил себя растоптать, лишить права выбора, а турки молодцы, действуют как надо и не позволяют режиму себя поработить полностью».
Троицкому это внушает надежду на то, что победит проевропейская оппозиция и поддержка Украины усилится.
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