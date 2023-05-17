«Почтальон» с Артемием Троицким: о запрете языка, попсе и турецкой надежде

Артемий Троицкий признался, что тщательно отслеживает события, связанные с эстонским культурным пространством, в отличие от политических событий, которые старается не комментировать. Однако скандал с израильской писательницей Линор Горалик, которая должна была выступить в Тарту на литературном фестивале «Прима Виста», связан, по его мнению, и с культурой, и с политикой.

Проблема в языке

Троицкий напомнил, что Линор Горалик родилась в Украине, в Днепре, а в 14 лет переехала как еврейка жить в Израиль. Но ее основной творческий язык – русский. «Она давно известна как человек оппозиционный, резко высказывалась и по поводу Крыма, и уж тем более сейчас, насчет российской интервенции в Украину», - говорит публицист.

В Эстонию ее пригласили как раз в связи с ее антивоенной деятельностью – она издает поэтический сборник, вестник оппозиционной русскоязычной культуры. Этот альманах она и должна была презентовать в Тарту на литературном фестивале. Но не смогла, так как две украинские поэтессы выступили против. Троицкий уверен, что единственное, что связывает Горалик с преступным путинским режимом – это русский язык. То есть фактически, делает вывод он, претензии к человеку состоят только в том, что он говорит на каком-то определенном, в данном случае русском, языке.