И такое бывает: цена на электроэнергию упадет до нуля

По данным биржи электроэнергии NordPool, средняя цена на электроэнергию завтра составит 7 центов за кВтч. Самая высокая цена завтра будет около девяти часов вечера, когда придется платить 14,3 цента за киловатт-час.
Однако включать бытовую технику стоит уже в первой половине дня: в 11 часов цена на электроэнергию упадет до 0,3 цента за кВтч, в 12 часов цена будет уже 0,1 цента, а между 13.00 и 16.00 цена за киловатт-час станет фактически нулевой. Но к биржевой цене добавляются сетевые сборы, маржа продавцов электроэнергии и налог с оборота.
В эстонской ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool средняя цена за апрель составила 65,89 евро за мегаватт-час (6,6 цента за кВтч), или на 34,5 процента меньше, чем годом ранее, когда среднемесячная цена составляла 100,66 евро за мегаватт час. По сравнению с мартом цена упала на 24,4 процента.