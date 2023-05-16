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И такое бывает: цена на электроэнергию упадет до нуля

rus.postimees.ee
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Konstantin Sednev

Завтра днем биржевая цена на электроэнергию в Эстонии на несколько часов упадет до нуля.

По данным биржи электроэнергии NordPool, средняя цена на электроэнергию завтра составит 7 центов за кВтч. Самая высокая цена завтра будет около девяти часов вечера, когда придется платить 14,3 цента за киловатт-час.

Однако включать бытовую технику стоит уже в первой половине дня: в 11 часов цена на электроэнергию упадет до 0,3 цента за кВтч, в 12 часов цена будет уже 0,1 цента, а между 13.00 и 16.00 цена за киловатт-час станет фактически нулевой. Но к биржевой цене добавляются сетевые сборы, маржа продавцов электроэнергии и налог с оборота.

В эстонской ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool средняя цена за апрель составила 65,89 евро за мегаватт-час (6,6 цента за кВтч), или на 34,5 процента меньше, чем годом ранее, когда среднемесячная цена составляла 100,66 евро за мегаватт час. По сравнению с мартом цена упала на 24,4 процента.

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