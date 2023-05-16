И такое бывает: цена на электроэнергию упадет до нуля

По данным биржи электроэнергии NordPool, средняя цена на электроэнергию завтра составит 7 центов за кВтч. Самая высокая цена завтра будет около девяти часов вечера, когда придется платить 14,3 цента за киловатт-час.

Однако включать бытовую технику стоит уже в первой половине дня: в 11 часов цена на электроэнергию упадет до 0,3 цента за кВтч, в 12 часов цена будет уже 0,1 цента, а между 13.00 и 16.00 цена за киловатт-час станет фактически нулевой. Но к биржевой цене добавляются сетевые сборы, маржа продавцов электроэнергии и налог с оборота.