В мире широко распространено мнение, что Путин вывел Россию из хаоса и навел порядок в доме. Можно также увидеть параллель между распадом Советского Союза и распадом единства арабских государств. Кроме того, арабские страны обвиняют Запад в двойных стандартах, потому что сегодня западные страны и их друзья осуждают вторжение России в Украину, но сами сделали то же самое, когда 20 лет назад вторглись в Ирак.

После 12-летнего перерыва на прошлой неделе было восстановлено членство Сирии в Лиге арабских государств, что, вероятно, позволяет забыть о преступлениях, совершенных Россией в Сирии.

Саудовская Аравия также тесно связана с гражданской войной, которая с середины апреля бушует на берегу Красного моря в Судане, откуда были вынуждены бежать более 100 000 человек. В мире уже заговорили о европейском расизме, поскольку украинских беженцев принимают в Европе с распростертыми объятиями, в то время как африканских - отвергают.

Саудовская Аравия стала крупнейшим гуманитарным донором конфликта в Судане: помимо гуманитарной помощи на местах, 8 500 человек 110 национальностей были эвакуированы из суданского портового города Порт-Судан через Красное море в Джидду. Кроме того, саудовцы провели переговоры между враждующими сторонами в Джидде, которые не привели к примирению враждующих сторон, но позволили достичь соглашения о попытках защитить гражданское население.