Карин Кауп-Лапынин ⟩ Арабские страны верят, что войну в Украине начали НАТО и Байден

Министерству иностранных дел следует рассмотреть возможность открытия посольства Эстонии в Эр-Рияде, считает Карин Кауп-Лапынин, IT-предприниматель, проживающая в Саудовской Аравии («Ээсти 200»).
Arab News, базирующаяся в Саудовской Аравии медиа-группа, охватывающая арабские страны, опубликовала длинное интервью с президентом Эстонии Аларом Карисом на первой странице своего издания от 13 мая. Фейсал Аббас, главный редактор Arab News, посетил конференцию Леннарта Мери в Таллинне, чтобы лично встретиться с Карисом во дворце Кадриорг. Было впечатляюще следить за тем, как в Саудовской Аравии рассказывают об Эстонии и президенте.
В интервью президент Карис сосредоточился на разъяснении нашей позиции по Украине: у вступления Украины в НАТО нет альтернативы, а Эстония входит в число 30 стран, которые хотят созвать специальный трибунал над Россией. Президент прямо заявляет, что не все государства-члены считают, что Украину следует принять в НАТО, поскольку это означало бы расширение НАТО за счет «традиционной сферы влияния России». Тот факт, что мнение Эстонии о захватнической войне в Украине находится на первой полосе саудовских СМИ, уже является значительным достижением.
Обвиняя НАТО и Байдена
Arab News заказала опрос общественного мнения об Украине, в котором приняли участие 7 000 человек в 14 арабских странах и который был проведен британской опросной фирмой YouGov. Большинство респондентов считают, что ответственность за ситуацию в Украине несут НАТО и президент США Байден.
Причины предпочтения Путина в арабских странах многообразны, возможно, важнейшая из них - интуитивное противостояние демократических и автократических государственных устройств во многих странах мира. Так называемая модель правления «сильной руки» кажется более подходящей для экономического развития граждан многих стран, чем инклюзивная медленная демократия.
В мире широко распространено мнение, что Путин вывел Россию из хаоса и навел порядок в доме. Можно также увидеть параллель между распадом Советского Союза и распадом единства арабских государств. Кроме того, арабские страны обвиняют Запад в двойных стандартах, потому что сегодня западные страны и их друзья осуждают вторжение России в Украину, но сами сделали то же самое, когда 20 лет назад вторглись в Ирак.
После 12-летнего перерыва на прошлой неделе было восстановлено членство Сирии в Лиге арабских государств, что, вероятно, позволяет забыть о преступлениях, совершенных Россией в Сирии.
Саудовская Аравия также тесно связана с гражданской войной, которая с середины апреля бушует на берегу Красного моря в Судане, откуда были вынуждены бежать более 100 000 человек. В мире уже заговорили о европейском расизме, поскольку украинских беженцев принимают в Европе с распростертыми объятиями, в то время как африканских - отвергают.
Саудовская Аравия стала крупнейшим гуманитарным донором конфликта в Судане: помимо гуманитарной помощи на местах, 8 500 человек 110 национальностей были эвакуированы из суданского портового города Порт-Судан через Красное море в Джидду. Кроме того, саудовцы провели переговоры между враждующими сторонами в Джидде, которые не привели к примирению враждующих сторон, но позволили достичь соглашения о попытках защитить гражданское население.
Естественно, Arab News задала вопрос президенту Карису и о суданских беженцах, на что президент ответил, что Эстония точно не откажется их принять. Он также пояснил, что в Эстонии уже много украинских беженцев, и, будучи маленькой страной, наши возможности ограничены.
Убедить будет непросто
Арабский новостной канал не мог не спросить, что думает президент Карис о необходимости создания трибунала для расследования преступлений Израиля в Палестине, на что президент ответил, что украинский и палестинский вопросы разные и должны рассматриваться отдельно.
В своем интервью президент Карис не забыл и о деловых интересах Эстонии, упомянув, что эстонские компании уже работают на Аравийском полуострове и предлагают Саудовской Аравии сотрудничество в области цифровых технологий.
Убедить арабские страны в том, что война в Украине была начата не НАТО, а Россией, будет непросто, но, безусловно, необходимо вести ежедневную дипломатическую работу с нашими арабскими друзьями. С этой целью Министерству иностранных дел следует рассмотреть возможность открытия посольства Эстонии в Эр-Рияде. Саудовская Аравия в течение последних пяти лет начала открываться миру и начала приглашать компании открывать у себя штаб-квартиры.