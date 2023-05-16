Неутешительные результаты проб: вода из-под крана по-прежнему загрязнена

В одном случае кишечная палочка была обнаружена в трубопроводе, который был чистым в течение предыдущих двух дней, что свидетельствует о возможности остаточного загрязнения в конце трубопровода.

Поскольку кишечная палочка по-прежнему может представлять большую опасность для здоровья человека, Департамент здоровья пока не может разрешить использование питьевой воды Курессааре.

«Хотя сегодня мы надеялись увидеть нули в пробах, ситуация иная, и бактериальное загрязнение - не мелочь, которую можно было бы легкомысленно объявить разрешенной ситуацией. Например, в аналогичном происшествии в Сымеру в Ляэне-Вирумаа на окончательную очистку резервуаров, трасс и питьевой воды ушло полтора месяца, поскольку вирус гепатита А, попавший в трубопровод из-за аварии с канализацией, упорно не исчезал, - пояснила заведующая отделом гигиены окружающей среды Департамента здоровья Леэна Альбрехт и добавила, что в 1993 году в результате инцидента в Сымеру заболело 545 человек, сто из которых нуждались в больничном лечении.

На сегодняшней кризисной встрече между представителями волостной управы Сааремаа, Kuressaare Veevärk, Департамента здоровья и других партнеров обсуждался вопрос, можно ли разрешить использование воды в тех местах, где пробы питьевой воды в течение трех дней не содержали бактерий. Было решено, что если трассу можно изолировать от территории с загрязненной водой, можно допускать и исключения.