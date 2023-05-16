Неутешительные результаты проб: вода из-под крана по-прежнему загрязнена

Несмотря на то, что питьевая вода из главной трассы Курессааре преимущественно чиста от кишечной палочки и колиподобных бактерий и, судя по объему потребления воды, вчера из трубопроводов было выпущено огромное количество воды, в двух взятых вчера пробах было обнаружено загрязнение, сообщает Департамент здоровья.
В одном случае кишечная палочка была обнаружена в трубопроводе, который был чистым в течение предыдущих двух дней, что свидетельствует о возможности остаточного загрязнения в конце трубопровода.
Поскольку кишечная палочка по-прежнему может представлять большую опасность для здоровья человека, Департамент здоровья пока не может разрешить использование питьевой воды Курессааре.
«Хотя сегодня мы надеялись увидеть нули в пробах, ситуация иная, и бактериальное загрязнение - не мелочь, которую можно было бы легкомысленно объявить разрешенной ситуацией. Например, в аналогичном происшествии в Сымеру в Ляэне-Вирумаа на окончательную очистку резервуаров, трасс и питьевой воды ушло полтора месяца, поскольку вирус гепатита А, попавший в трубопровод из-за аварии с канализацией, упорно не исчезал, - пояснила заведующая отделом гигиены окружающей среды Департамента здоровья Леэна Альбрехт и добавила, что в 1993 году в результате инцидента в Сымеру заболело 545 человек, сто из которых нуждались в больничном лечении.
На сегодняшней кризисной встрече между представителями волостной управы Сааремаа, Kuressaare Veevärk, Департамента здоровья и других партнеров обсуждался вопрос, можно ли разрешить использование воды в тех местах, где пробы питьевой воды в течение трех дней не содержали бактерий. Было решено, что если трассу можно изолировать от территории с загрязненной водой, можно допускать и исключения.
«Однако Департамент здоровья не рекомендует использовать воду в учреждениях, где находятся люди из группы риска, такие как дети или пожилые люди, до тех пор, пока мы не будем уверены, что питьевая вода в этом районе постоянно чистая», - сказала Альбрехт. Решения по региональным исключениям сегодня еще не приняты.
Поэтому жители Курессааре должны быть готовы к тому, что для признания питьевой воды во всех районах чистой потребуется больше времени, чем ожидалось.
Ситуация в Курессаареской больнице показывает, что число инфекций, связанных с загрязнением питьевой воды, остается стабильным. Например, в воскресенье в ЭМО по поводу гастроэнтерита обратились 13 человек. За воскресную смену в скорую помощь поступило три вызова по поводу гастроэнтерита, и количество таких вызовов уменьшается. С утра понедельника до этого момента в больницу с жалобами на желудок обратились 12 пациентов.
Чистую питьевую воду можно получить из резервуаров для воды, установленных в трех местах города Курессааре. Пункты открыты до решения проблемы каждый день с 10.00 до 20.00: Центральная площадь Курессааре (рядом с Elisa), на улице Моони, 2 (парковка магазина Jysk), на Смуули, 1 (парковка магазина).