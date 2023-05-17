Кубитс: Москва оставалась магнитом для творческих одесситов и после аннексии Крыма, но год назад все изменилось

- Да. И наверняка остаются вопросы, можно ли было все-таки провести «Евровидение-2023» в Киеве, и можно ли было провести Odessa Classics в этом году в самой Одессе. На эти вопросы так и не появится ответов. С одной стороны, порой ведь кажется, что можно было бы что-то устроить в Украине. И что было бы даже правильным так поступить. С другой, мы ведь понимаем, что это очень крупные фестивали, к организации которых надо приступать за год до их начала.

За полгода же ничего не успеть сделать. Нужно заключать договоренности, выстраивать логистику. А ведь еще даже полгода назад ситуация была совсем не такая, как сейчас. Никто не мог полгода назад знать, в каком положении Киев и Одесса будут в даты проведения этих конкурсов и фестивалей.

Я знаю, что и в самой Украине есть люди, которые считают, что уже сейчас в стране нужно проводить больше международных культурных мероприятий. Но для организаторов имеются риски совсем другого уровня. И если что-то произойдет, то отвечать будет организатор. Потом появится много людей, которые задним числом будут говорить, как нужно было поступить.