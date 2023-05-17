Кубитс: Москва оставалась магнитом для творческих одесситов и после аннексии Крыма, но год назад все изменилось

- Меэлис, я знаю, что вы буквально несколько дней назад вернулись из Одессы, где в прошлую пятницу состоялся большой концерт с участием эстонских исполнителей Jazz for Ukraine. Вы были одним из его организаторов, и, кажется, это был первый настоящий концерт с участием зарубежных исполнителей в Украине с начала войны. Насколько сложно было организовать этот выезд? Насколько велико было желание отправиться туда у наших исполнителей?
- Для начала я все-таки немного снижу планку амбициозности и замечу, что насчет всей Украины я сказать не могу, это очень большая страна, так что, возможно, где-то и происходили уже концерты с участием зарубежных артистов. Но это был первый выезд в Украину с концертом эстонских артистов с момента начала войны, и, вероятно, первый настоящий концерт именно в Одессе с участием иностранных музыкантов.
Точнее, в Одессе недавно состоялся концерт канадского кларнетиста Юлиана Милкиса, у которого есть одесские корни, но там был немного другой формат. Наш концерт был первым среди тех, на которые продавались билеты.
Акцент на билеты я делаю не для того, чтобы показать, как, мол, мы там круто заработали. Весь нетто-доход был передан на благотворительные нужды, он был перечислен местному благотворительному фонду «Корпорация монстров».
Конечно, без наших партнеров и друзей на месте, в самой Одессе, такой концерт устроить было бы невозможно. К счастью, у нас уже много лет назад появились партнеры, которым можно доверять, и мы очень рады, что и в практической плоскости от этого доверия было много пользы.