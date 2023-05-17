«На кухне» с Меэлисом Кубитсем: можно ли культурными проектами помочь Украине выстоять в войне?

- Насколько серьезные требования были у украинских властей в отношении обеспечения безопасности концерта Jazz for Ukraine, насколько тщателен был инструктаж на случай, допустим, воздушной тревоги? Примерно в то же самое время в Ливерпуле проходил конкурс «Евровидения», который изначально должен был проходить в Украине, но этого не случилось из-за невозможности обеспечить безопасность. Эстонские же музыканты приехали играть в Одессу; быстро ли музыканты согласились на такое предложение?

- В каком объеме сейчас работают в Украине ее различные культурные институции, например, есть ли какая-то серьезная профессиональная жизнь у тех же исполнителей классической музыки, у представителей академического искусства? Как получается сейчас выживать у деятелей культуры в условиях, когда государство вынуждено в первую очередь думать о нуждах фронта, о гуманитарной помощи мирному населению, и, наверное, никак не может привычным образом финансировать культурную сферу?

- Какие еще проекты могут быть осуществлены в ближайшее время в рамках культурного сотрудничества между Эстонией и Украиной? Какова вообще роль такого сотрудничества в условиях войны? Можно ли сказать, что Украине сейчас нужны не только оружие и боеприпасы, но и надежда, и что культурные мероприятия, будучи приметой мирного времени, как раз дают такую надежду, что это мирное время обязательно наступит?