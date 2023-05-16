Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 16 мая: противостояние в парламенте обостряется, нужен ли Ида-Вирумаа представитель правительства, новое жилье для рукокрылых созданий и как создать свой парфюм
Сегодня в выпуске:
- Несмотря на усилия руководства парламента, обструкция со стороны оппозиции продолжается, сопровождаясь уже топаньем ног, выкриками и угрозами уличных беспорядков. Грозит ли нам кризис демократии, разбирался корреспондент «Новостей в 7».
- Короткие новости: нашли ли беженцы с парома Isabella постоянное жилье, какие ограничения ожид для зарядки электромобилей построит Enefit Volt.
- Партии правящей коалиции еще до выборов обещали уделить значительно больше внимания Северо-Востоку Эстонии. Наш корреспондент в регионе выяснял, появится ли в Ида-Вирумаа официальны представитель правительства и чем он будет заниматься.
- В рамках проекта Зеленой столицы в нескольких местах Таллинна сегодня были установлены домики для летучих мышей. Сколько видов кожистокрылых живет в эстонской столице, надо ли их бояться горожанам и зачем ночным созданиям собственное жилье?
- Мировые новости: про пожар в хостеле в Новой Зеландии, открытии в Бразилии мавзолея Пеле и старте очередного Каннского кинофестиваля.
- Какой аромат может ассоциироваться с Нарвой или Куресааре и как создать формулу собственного, единственного в своем роде и подходящего именно вам парфюма? Наш корреспондент побывала на специальном мастер-классе и узнала - каково это: стать самому себе парфюмером.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 16 мая.