«Новости в 7» за 16 мая: противостояние в парламенте обостряется, нужен ли Ида-Вирумаа представитель правительства, новое жилье для рукокрылых созданий и как создать свой парфюм

Сегодня в выпуске:

- Несмотря на усилия руководства парламента, обструкция со стороны оппозиции продолжается, сопровождаясь уже топаньем ног, выкриками и угрозами уличных беспорядков. Грозит ли нам кризис демократии, разбирался корреспондент «Новостей в 7».

- Короткие новости: нашли ли беженцы с парома Isabella постоянное жилье, какие ограничения ожид для зарядки электромобилей построит Enefit Volt.

- Партии правящей коалиции еще до выборов обещали уделить значительно больше внимания Северо-Востоку Эстонии. Наш корреспондент в регионе выяснял, появится ли в Ида-Вирумаа официальны представитель правительства и чем он будет заниматься.

- В рамках проекта Зеленой столицы в нескольких местах Таллинна сегодня были установлены домики для летучих мышей. Сколько видов кожистокрылых живет в эстонской столице, надо ли их бояться горожанам и зачем ночным созданиям собственное жилье?

- Мировые новости: про пожар в хостеле в Новой Зеландии, открытии в Бразилии мавзолея Пеле и старте очередного Каннского кинофестиваля.

- Какой аромат может ассоциироваться с Нарвой или Куресааре и как создать формулу собственного, единственного в своем роде и подходящего именно вам парфюма? Наш корреспондент побывала на специальном мастер-классе и узнала - каково это: стать самому себе парфюмером.