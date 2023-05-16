Ратас раскритиковал Каллас: премьер-министр не должен так размахивать российской картой

«Сопротивление урезанию семейных пособий, на которое пять месяцев назад согласились все, в том числе и Партия реформ, и таким повышениям налогов, о которых даже не заикались во время выборов, - нормальная реакция. Сравнивать это с довоенным поведением России и гитлеровской Германии совершенно неуместно и абсурдно», - заявил Ратас.

В передаче Каллас сравнила отношения между коалицией и оппозицией с отношениями между западным миром и Россией до того, как Россия вторглась в Украину. «До того, как Россия напала на Украину, Россия выдвигала такие же требования, потом они также спрашивали, что Запад может сделать для деэскалации», - сказала Каллас. Она также отметила, что если коалиция начнет идти на компромисс с оппозицией относительно выдвигаемых законопроектов, то, по ее мнению, это будет означать выполнение программы оппозиции.

По словам Ратаса, слова Каллас пока звучат более типично для другой страны, чем для Эстонии. «Премьер-министр не понимает последствий своих действий и абсолютно не понимает, почему возникла нынешняя ситуация. Государство дало обещание нашим детям и семьям, которое вот-вот будет нарушено. Результаты выборов оказались для них подходящими, поскольку людям не хотели говорить о непопулярных вещах. Производства по законопроектам проводят на турбо-скорости, чтобы вовлечение было минимальным и показным, - перечислил Ратас. - И все, кто противостоит этому безумию, - враги государства. Это звучит более типично для другой страны, чем для Эстонии».