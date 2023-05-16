Конституционная комиссия Рийгикогу отклонила обращение граждан России

По словам председателя Конституционной комиссии Игоря Таро, лица, подающие такие обращения, должны получить от эстонского законодателя четкий сигнал о том, почему возникла такая ситуация и где ключ к решению.

«Владение недвижимостью в Эстонии не является для российских граждан правом, вытекающим из нашей конституции, - сказал он. - Если описанная в обращении ситуация с отсутствием ухода за недвижимостью или погашением долгов начнет создавать проблемы для проживающих в Эстонии людей, следует рассмотреть возможность ее решения, исходя из интересов проживающих в Эстонской Республике людей».

По решению Комиссии создание предпосылок для прекращения санкций и ограничений зависит от действий Российской Федерации, поэтому авторы коллективного обращения должны обратиться к властям РФ и потребовать, чтобы Россия прекратила войну и соблюдала международное право.