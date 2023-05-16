Конституционная комиссия Рийгикогу отклонила обращение граждан России

Конституционная комиссия Рийгикогу сегодня обсудила коллективное обращение, в котором просили в качестве исключения предоставить гражданам России, владеющим недвижимостью в Эстонии, возможность ходатайствовать на получение визы и посещать Эстонию для содержания имущества в порядке. Члены комиссии посчитали, что создание предпосылок для прекращения ограничений зависит от действий Российской Федерации.
По словам председателя Конституционной комиссии Игоря Таро, лица, подающие такие обращения, должны получить от эстонского законодателя четкий сигнал о том, почему возникла такая ситуация и где ключ к решению.
«Владение недвижимостью в Эстонии не является для российских граждан правом, вытекающим из нашей конституции, - сказал он. - Если описанная в обращении ситуация с отсутствием ухода за недвижимостью или погашением долгов начнет создавать проблемы для проживающих в Эстонии людей, следует рассмотреть возможность ее решения, исходя из интересов проживающих в Эстонской Республике людей».
По решению Комиссии создание предпосылок для прекращения санкций и ограничений зависит от действий Российской Федерации, поэтому авторы коллективного обращения должны обратиться к властям РФ и потребовать, чтобы Россия прекратила войну и соблюдала международное право.
«Необходимо усилить внутреннее давление в России на режим, развязавший эту войну, поскольку нельзя мириться с бесчеловечными действиями, которые Россия осуществляет в Украине», - отметили члены комиссии в своем решении по коллективному обращению.