Скандал в НКО Slava Ukraini ⟩ Информатор: Лехтме знала о нецелевом использовании эстонских пожертвований
Чернов, задержанный на прошлой неделе по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов и в настоящее время ожидающий освобождения из-под домашнего ареста, рассказал ERR, что компания IC Construction, связанная с ключевыми лицами All For Victory (партнер Slava Ukraini), заработала несколько тысяч евро в качестве промежуточной прибыли как от продуктовых наборов, так и от переделки машин под полевую скорую помощь.
«Я рассказал Геннадию (основатель и руководитель All For Victory, бывший заместитель мэра Львова Геннадий Васькив - прим. ред.), что Максим покупает очень дорогие и плохие машины. Я сказал об этом Йоханне лично, и я сказал ей, что я также рассказал это Геннадию, что машины плохие», - сказал Чернов.
В конце апреля Postimees выяснил, что машины, оборудованные в Украине с помощью Slava Ukraini под полевую скорую помощь, можно было бы переделать намного дешевле, чем сообщалось ранее. Ранее Лехтме заявляла, что переоборудование автомобилей в Украине обошлось им в 3500 евро за автомобиль. Такую сумму, по данным Slava Ukraini, они и платили. Однако при посещении автомастерских под Львовом оказалось, что местные автомастерские переделывают машины гораздо дешевле: самая высокая цена работ составляла 1200-1500 евро, при этом были и мастерские, где обещали сделать работу без всякой оплаты.
Если до сих пор руководитель Slava Ukraini Йоханна-Мария Лехтме утверждала, что ничего не знает о схемах IC Construction и Геннадя Васкива, по словам Чернова, это было не так. «Она все знала, поскольку была в хороших отношениях с Геннадием, она все знала. /---/ Он знала, что машины, купленные Максимом, были плохими, поскольку я ей сказал, она знала о продуктовых наборах», - заявил Чернов.
По словам члена правления совета НКО Slava Ukraini Ильмара Раага, Чернов одним из первых передал им важную информацию о теневых сделках IC Construction. Среди прочего Чернов рассказал, что украинский бизнесмен, сотрудничавший с НКО Slava Ukraini, превратил раздачу гуманитарной помощи в бизнес, приносящий сотни тысяч долларов.
Чернов боится за свою жизнь
Вчера Чернов, находящийся под домашним арестом, в своем аккаунте в Facebook выступил с публичным обращением, в котором сообщил, что в связи с разоблачениями опасается за свою жизнь и жизнь своих близких. В своем обращении он просит помочь и остановить несправедливость по отношению к нему.
«Я со своей стороны делаю все, чтобы остановить человека, который зарабатывает сотни тысяч долларов, а может быть, и миллионы на гуманитарной помощи, - говорит Чернов в коротком обращении. - Своими действиями он вызывает недоверие людей, которые помогают Украине, результатом чего является уменьшение гуманитарной помощи, которая сейчас так необходима Украине».
Чернов не называет в своем обращении никаких имен, но, исходя из его предыдущего рассказа, становится ясно, что речь идет об украинской НКО All for Victory и ее лидере Геннадии Васькиве.
Чернов упоминает All for Victory в начале своего обращения. «Я работал в благотворительном фонде All for Victory, когда его генеральный директор (Васькив - прим. ред.) начал превращать благотворительность в коммерцию. Я решил это прекратить, хотел уйти, но меня не отпустили», - говорит Чернов.
Геннадий Васькив был основным партнером по сотрудничеству в Украине эстонской НКО Slava Ukraini, возглавляемой членом Рийгикогу Йоханной-Марией Лехтме («Ээсти 200»).