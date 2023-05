Скандал в НКО Slava Ukraini ⟩ Информатор: Лехтме знала о нецелевом использовании эстонских пожертвований

Чернов боится за свою жизнь

Александр Чернов. Фото: FOTO: Kaader Oleksandr Tšernovi Facebooki Vvideost

Вчера Чернов, находящийся под домашним арестом, в своем аккаунте в Facebook выступил с публичным обращением, в котором сообщил, что в связи с разоблачениями опасается за свою жизнь и жизнь своих близких. В своем обращении он просит помочь и остановить несправедливость по отношению к нему.

«Я со своей стороны делаю все, чтобы остановить человека, который зарабатывает сотни тысяч долларов, а может быть, и миллионы на гуманитарной помощи, - говорит Чернов в коротком обращении. - Своими действиями он вызывает недоверие людей, которые помогают Украине, результатом чего является уменьшение гуманитарной помощи, которая сейчас так необходима Украине».

Чернов не называет в своем обращении никаких имен, но, исходя из его предыдущего рассказа, становится ясно, что речь идет об украинской НКО All for Victory и ее лидере Геннадии Васькиве.

Чернов упоминает All for Victory в начале своего обращения. «Я работал в благотворительном фонде All for Victory, когда его генеральный директор (Васькив - прим. ред.) начал превращать благотворительность в коммерцию. Я решил это прекратить, хотел уйти, но меня не отпустили», - говорит Чернов.

Геннадий Васькив был основным партнером по сотрудничеству в Украине эстонской НКО Slava Ukraini, возглавляемой членом Рийгикогу Йоханной-Марией Лехтме («Ээсти 200»).