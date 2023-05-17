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Сегодня и завтра состоятся инфочасы на тему перехода на эстоноязычное обучение в Ида-Вирумаа

rus.postimees.ee
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Учебный класс.
Учебный класс. Фото: Margus Ansu

Министерство образования и науки приглашает родителей учеников на инфочасы о переходе на эстоноязычное обучение, которые состоятся сегодня, 17, мая в Силламяэ и Нарве и завтра, 18 мая, в Йыхви и Кохтла-Ярве.

Руководитель перехода на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов отметил, что на информационные часы приглашаются как родители, так и учителя.

«В будущем мы планируем организовать еще несколько информационных часов в Ида-Вирумаа, а также в Таллинне и Харьюмаа. Эти инфочасы точно не будут последними, – сказал Дуболазов. – Вполне естественно, что предстоящие изменения вызовут вопросы в семьях и школах. Вместе с экспертами министерства и партнерами мы готовы разъяснить процесс перехода и ответить на вопросы».

Представители Родителей программы языкового погружения также примут участие и поделятся своим опытом.

Информационные часы состоятся:

  • В Силламяэской гимназии в среду, 17 мая, в 17:00
  • В Нарвской Кренгольмской гимназии в среду, 17, мая, в 19:00
  • В Йыхвиской русской основной школе в четверг, 18 мая, в 17:00
  • В Кохтла-Ярвеской Славянской основной школе в четверг, 18 мая, в 19:00

Информация о переходе на эстонский язык обучения: hm.ee/ru/perehod

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