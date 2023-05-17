Сегодня и завтра состоятся инфочасы на тему перехода на эстоноязычное обучение в Ида-Вирумаа

Министерство образования и науки приглашает родителей учеников на инфочасы о переходе на эстоноязычное обучение, которые состоятся сегодня, 17, мая в Силламяэ и Нарве и завтра, 18 мая, в Йыхви и Кохтла-Ярве.
Руководитель перехода на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов отметил, что на информационные часы приглашаются как родители, так и учителя.
«В будущем мы планируем организовать еще несколько информационных часов в Ида-Вирумаа, а также в Таллинне и Харьюмаа. Эти инфочасы точно не будут последними, – сказал Дуболазов. – Вполне естественно, что предстоящие изменения вызовут вопросы в семьях и школах. Вместе с экспертами министерства и партнерами мы готовы разъяснить процесс перехода и ответить на вопросы».
Представители Родителей программы языкового погружения также примут участие и поделятся своим опытом.
Информационные часы состоятся:
- В Силламяэской гимназии в среду, 17 мая, в 17:00
- В Нарвской Кренгольмской гимназии в среду, 17, мая, в 19:00
- В Йыхвиской русской основной школе в четверг, 18 мая, в 17:00
- В Кохтла-Ярвеской Славянской основной школе в четверг, 18 мая, в 19:00
Информация о переходе на эстонский язык обучения: hm.ee/ru/perehod
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