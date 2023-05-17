Сегодня и завтра состоятся инфочасы на тему перехода на эстоноязычное обучение в Ида-Вирумаа

«В будущем мы планируем организовать еще несколько информационных часов в Ида-Вирумаа, а также в Таллинне и Харьюмаа. Эти инфочасы точно не будут последними, – сказал Дуболазов. – Вполне естественно, что предстоящие изменения вызовут вопросы в семьях и школах. Вместе с экспертами министерства и партнерами мы готовы разъяснить процесс перехода и ответить на вопросы».