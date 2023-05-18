На этот раз в передаче «Вопроса нет» прохожие на улицах рассказывали журналистам Rus.Postimees о способах избавления от паспорта гражданина РФ, сокращении госрасходов и чиновников, и об обмане детскими пособиями многодетных. Среди наболевших тем были отток молодежи зарубеж и закрытие промышленных предприятий. Все люди, встреченные нами на улице, рассказывают о самом сокровенном без вопросов со стороны журналиста.
ВОПРОСА НЕТ ⟩ Прохожие делятся сокровенным: «с паспортом РФ не жить», «дети без пособий», «деньги у чиновников»
Детские пособия многодетным семьям - это все предвыборный и политический обман
Мама многодетной семьи Ольга уверена, что увеличение пособий многодетным семьям было предвыборным обманом.
Ольга: «Пособие на многодетную семью, которое было до выборов, теперь не будет. Мне кажется, что это была предвыборная кампания. Потому что новое правительство, приступив к своим обязанностям, первым же делом отменило эти пособия, которые прошлое правительство ввело. Хочется сказать, что вокруг этих пособий было столько ажиотажа, написаны петиции о том, что отменять их несправедливо. Даже принятый прошлым правительством закон о пособиях должен был вступить с января, он вступил в силу с февраля, и нам еще должны деньги. Это все предвыборный и политический обман. Выборы прошли и все. И до свидания».
Необходимо сократить аппарат чиновников
Председатель квартирного товарищества Любовь возмущена большим количеством государственных и муниципальных чиновников. Она считает, что социальные выплаты можно было увеличить за счет сокращения чиновников.
Любовь: «Откуда взять деньги? Могу сказать. Сократить число чиновников. У нас в Эстонии их огромное количество. Уже доказано, что в Германии на одного чиновника приходится 160 жителей. А у нас на одного чиновника 30 человек. Необходимо сократить аппарат чиновников».
Это подчеркивает лояльность гражданина России к Эстонии
Предприниматель Сергей не мыслит сегодня быть гражданином России. Он предлагает решить вопрос выхода из гражданства РФ в уведомительном порядке со стороны гражданина РФ при содействии Департамента полиции и погранохраны.
Сергей: «Гражданин России, сдавший экзамен по эстонскому языку, должен иметь возможность сдать свой паспорт гражданина России вместе с заявлением на русском языке о том, что он отказывается от гражданства РФ в наш Департамент полиции и погранохраны. Там бы приняли эти документы к сведению. Взяли бы паспорт у человека вместе с заявлением, что он отказывается от российского гражданства и отдали бы эти документы в Консульство Российской Федерации. Это подчеркивает лояльность гражданина России к Эстонии, и демонстрирует желание этого человека стать гражданином Эстонии. Может быть в России обратили бы внимание на то, что граждане РФ массово отказываются от своего гражданства, может это послужило стимулом к окончанию войны в Украине. Я собираюсь по политическим мотивам отказываться от гражданства РФ, кто-то хочет просто сменить гражданство. Я думаю, что сейчас очень много граждан РФ, которые отказываются от гражданства России по политическим соображениям».
Ржавая железная дорога, людей сократили
Предприниматель Андрей считает, что о безработица является основной причиной дефицита государственного бюджета и оттока молодежи зарубеж.
Андрей: «Когда-то я работал в порту Мууга. Раньше на терминале, там несколько терминалов, так вот на нашем за одну рабочую смену в 12 часов разгружали по три железнодорожных состава нефтяных продуктов. Сейчас разгрузки нет. Железнодорожные пути заржавели. Ржавая железная дорога. Людей сократили. А куда пойдут эти люди? Не только Мууга, но и другие предприятия. Куда? Какие у нас предприятия? А что у нас работает? У нас молодежь уезжают в Норвегию, в Данию, в Швецию. Куда только можно. Все уехали. И, если честно, работают только русскоязычные».
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