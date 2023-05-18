ВОПРОСА НЕТ ⟩ Прохожие делятся сокровенным: «с паспортом РФ не жить», «дети без пособий», «деньги у чиновников»

Сергей: «Гражданин России, сдавший экзамен по эстонскому языку, должен иметь возможность сдать свой паспорт гражданина России вместе с заявлением на русском языке о том, что он отказывается от гражданства РФ в наш Департамент полиции и погранохраны. Там бы приняли эти документы к сведению. Взяли бы паспорт у человека вместе с заявлением, что он отказывается от российского гражданства и отдали бы эти документы в Консульство Российской Федерации. Это подчеркивает лояльность гражданина России к Эстонии, и демонстрирует желание этого человека стать гражданином Эстонии. Может быть в России обратили бы внимание на то, что граждане РФ массово отказываются от своего гражданства, может это послужило стимулом к окончанию войны в Украине. Я собираюсь по политическим мотивам отказываться от гражданства РФ, кто-то хочет просто сменить гражданство. Я думаю, что сейчас очень много граждан РФ, которые отказываются от гражданства России по политическим соображениям».