Рейтинги: поддержка Партии реформ и EKRE сравнялась

Согласно последним результатам, который проводит фирма Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 24 процента граждан с правом голоса, EKRE - 23,8 процента, а Центристскую партию - 17,2 процента.

За последние семь недель популярность EKRE увеличилась на 7,2 процентных пункта, что позволило ей вплотную приблизиться к Партии реформ.

Рейтинг «Ээсти 200» за последнюю неделю снизился с 14,7% до 13,4%. Поддержка Социал-демократической партии снизилась с 8,5% до 8,3%. Популярность «Отечества» выросла с 7,4% до 7,5%.

Коалиционные партии (Партия реформ, «Ээсти 200», соцдемы) поддерживают 45,7% респондентов, а оппозиционные - 48,5%.

Если брать данные только по итогам прошлой недели, EKRE поддерживают 27, Партию реформ – 23,3 процента, а Центристскую партию – 20,1 процента граждан, имеющих право голоса.