Рейтинги: поддержка Партии реформ и EKRE сравнялась

По сводным результатам опросов последних четырех недель, поддержка Партии реформ, долгое время лидировавшей в рейтинговой таблице, и Эстонской консервативной народной партии (EKRE), находящейся на втором месте, практически сравнялась, но если посмотреть на опросы только за последнюю неделю, EKRE уже лидирует с явным отрывом.
Согласно последним результатам, который проводит фирма Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 24 процента граждан с правом голоса, EKRE - 23,8 процента, а Центристскую партию - 17,2 процента.
За последние семь недель популярность EKRE увеличилась на 7,2 процентных пункта, что позволило ей вплотную приблизиться к Партии реформ.
Рейтинг «Ээсти 200» за последнюю неделю снизился с 14,7% до 13,4%. Поддержка Социал-демократической партии снизилась с 8,5% до 8,3%. Популярность «Отечества» выросла с 7,4% до 7,5%.
Коалиционные партии (Партия реформ, «Ээсти 200», соцдемы) поддерживают 45,7% респондентов, а оппозиционные - 48,5%.
Если брать данные только по итогам прошлой недели, EKRE поддерживают 27, Партию реформ – 23,3 процента, а Центристскую партию – 20,1 процента граждан, имеющих право голоса.
Если бы выборы Рийгикогу состоялись сейчас, Партия реформ и EKRE получили бы по 27 мест в парламенте, Центристская партия – 18 мест, «Ээсти 200» – 14 мест, социал-демократы – восемь, а «Отечество» – семь мест.