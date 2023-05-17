Пропавшая в Харьюмаа 12-летняя девочка нашлась

Во вторник утром Мария-Элизабет должна была отправиться в школу, но так до нее и не добралась. Также девочка не вернулась домой в Палдиски. Полиция первым делом проверила места, куда могла отправится пропавшая и связалась с ее родственниками. Также имелась информация, что Мария-Элизабет могла находиться в Таллинне.