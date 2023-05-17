Ср, 17.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Пропавшая в Харьюмаа 12-летняя девочка нашлась

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В среду утром полиция обратилась за помощью в поиске пропавшей в Палдиски 12-летней Марии-Элизабет.

Во вторник утром Мария-Элизабет должна была отправиться в школу, но так до нее и не добралась. Также девочка не вернулась домой в Палдиски. Полиция первым делом проверила места, куда могла отправится пропавшая и связалась с ее родственниками. Также имелась информация, что Мария-Элизабет могла находиться в Таллинне.

В среду днем пресс-служба полиции сообщила, что Марию-Элизабет удалось найти. С ней все в порядке.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх