Ушла в школу и пропала: полиция объявила в розыск 12-летнюю девочку

Полиция просит помощи в поиске пропавшей в Палдиски 12-летней Марии-Элизабет.
Вчера утром Мария-Элизабет должна была отправиться в школу, но так до нее и не добралась. Также девочка не вернулась в свой дом, который находится в Палдиски. Полиция проверила возможное местонахождение девочки и связалась с ее родственниками, но пока ее не нашли. Девочка также может передвигаться по Таллинну.
Мария-Элизабет ростом 169 см, у нее темные волосы до плеч. Она одета в черные джинсы, зеленую толстовку и куртку. Она не отвечает на звонки.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей девочке, сообщить об этом по телефону 112.