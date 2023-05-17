Ср, 17.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Ушла в школу и пропала: полиция объявила в розыск 12-летнюю девочку

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Мария-Элизабет.
Мария-Элизабет. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поиске пропавшей в Палдиски 12-летней Марии-Элизабет.

Вчера утром Мария-Элизабет должна была отправиться в школу, но так до нее и не добралась. Также девочка не вернулась в свой дом, который находится в Палдиски. Полиция проверила возможное местонахождение девочки и связалась с ее родственниками, но пока ее не нашли. Девочка также может передвигаться по Таллинну.

Мария-Элизабет ростом 169 см, у нее темные волосы до плеч. Она одета в черные джинсы, зеленую толстовку и куртку. Она не отвечает на звонки.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей девочке, сообщить об этом по телефону 112.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх