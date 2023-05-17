Ушла в школу и пропала: полиция объявила в розыск 12-летнюю девочку

Вчера утром Мария-Элизабет должна была отправиться в школу, но так до нее и не добралась. Также девочка не вернулась в свой дом, который находится в Палдиски. Полиция проверила возможное местонахождение девочки и связалась с ее родственниками, но пока ее не нашли. Девочка также может передвигаться по Таллинну.