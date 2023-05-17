Названы самые популярные музеи Эстонии

В прошлом году в Эстонии было 170 музеев, которые можно было посетить в 227 местах. Больше всего было местных музеев (85), далее следуют тематические музеи (67), а также археологические и исторические музеи (41).

Руководитель рабочей группы социальной статистики Департамента статистики Эвели Вооленс отметила, что больше всего посещались тематические, а также археологические и исторические музеи. «По сравнению с 2021 годом более всего увеличилось количество посещений тематических музеев и музеев естествознания. Среди детей младше 9 лет самыми популярными были тематические музеи, а также музеи науки и техники, меньше всего ими посещались художественные музеи и музеи естествознания.

Больше всего музеев находится в Харьюском уезде (71), из которых 53 музея — в Таллинне. По количеству музеев после Таллинна следуют Тартуский и Ляэне-Вируский уезды. Как и следовало ожидать, больше всего посещались музеи Харьюмаа и Таллинна: наибольшее количество посещений в Таллинне было отмечено в Лётной гавани, художественном музее KUMU и музее Кик ин де Кёк. Однако во всей Эстонии самыми посещаемыми были Музей естественной истории Тартуского университета, центр науки АХХАА и Лётная гавань», — рассказала Эвели Вооленс.

Она добавила, что если Харьюмаа (в т. ч. Таллинн) занимает первое место по количеству музеев в Эстонии, то наибольшее количество посещений музеев на тысячу жителей приходится на Тартумаа и Сааремаа. «В обоих уездах музеи посещались в среднем 4–5 раз в год на человека», — добавила Вооленс.

Посещать музеи стали больше и иностранные туристы. Если в 2021 году количество иностранных туристов в музеях составило чуть менее 240 000, то в 2022 году музеи Эстонии посетило примерно 700 000 туристов. Доля иностранных туристов составила 26% от всех посетителей.