ЧМ по хоккею. Венграм наконец улыбнулась удача - впервые за семь лет

В Финляндии и Латвии продолжается чемпионат мира по хоккею – накануне удача улыбнулась сборным Дании, Норвегии, Венгрии и Швейцарии.
В группе А, игры которой проходят в Тампере, победные очки заработали Дания и Венгрия. При этом венгры завершили семилетнюю череду неудач в сильнейшем дивизионе чемпионата мира по хоккею.
Венгры, в последний раз испытавшие радость победы в соревнованиях такого уровня в 2016 году, вели ожесточенную борьбу с Францией. Французы вели в счете как в первом, так и во втором периодах, но Венгрия всегда могла ответить. Основное время матча закончилось вничью 2:2, поэтому требовалось дополнительное время.
На второй минуте дополнительного времени 32-летний Иштван Барталис своим первым голом на этом турнире принес победу Венгрии.
Во втором матче, который прошел в Финляндии, Дания одержала убедительную победу над Австрией со счетом 6:2. Датчане решили судьбу матча в последней трети, когда было забито целых четыре шайбы.
В прошедших в Латвии матчах победные очки заработали сборные Норвегии и Швейцарии. При этом Швейцария продолжает оставаться единственной командой в группе B, выигравшей все три игры.
В третьем матче швейцарцы уверенно разгромили команду Казахстана со счетом 5:0. В очередной раз блистал Нино Нидеррайтер, забивший уже свою третью шайбу на турнире.
Первую победу также одержала Норвегия, которая со счетом 1:0 опередила Словению. Единственный гол в матче был забит на 15-й минуте первой трети игры, когда отличился Томас Берг-Паулсен.