ЧМ по хоккею. Венграм наконец улыбнулась удача - впервые за семь лет

В группе А, игры которой проходят в Тампере, победные очки заработали Дания и Венгрия. При этом венгры завершили семилетнюю череду неудач в сильнейшем дивизионе чемпионата мира по хоккею.

Венгры, в последний раз испытавшие радость победы в соревнованиях такого уровня в 2016 году, вели ожесточенную борьбу с Францией. Французы вели в счете как в первом, так и во втором периодах, но Венгрия всегда могла ответить. Основное время матча закончилось вничью 2:2, поэтому требовалось дополнительное время.

На второй минуте дополнительного времени 32-летний Иштван Барталис своим первым голом на этом турнире принес победу Венгрии.

Во втором матче, который прошел в Финляндии, Дания одержала убедительную победу над Австрией со счетом 6:2. Датчане решили судьбу матча в последней трети, когда было забито целых четыре шайбы.

В прошедших в Латвии матчах победные очки заработали сборные Норвегии и Швейцарии. При этом Швейцария продолжает оставаться единственной командой в группе B, выигравшей все три игры.

В третьем матче швейцарцы уверенно разгромили команду Казахстана со счетом 5:0. В очередной раз блистал Нино Нидеррайтер, забивший уже свою третью шайбу на турнире.