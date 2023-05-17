Водители, внимание! В четверг на Нарвском шоссе ограничат движение

На данном отрезке Нарвского шоссе будут действовать следующие ограничения:

06:00-10:00 – дорога закрыта для проезда, объезд по трассе номер 11108 через Валгейые.

10:00-20:00 – КПП активен, дорога открыта с ограничениями по скорости

20:00-00:00 – дорога закрыта для проезда, объезд по трассе номер 11108 через Валгейые.

Данные изменения могут замедлить движение потока. Силы обороны надеются на понимание и просят водителей запастись временем во имя безопасности.