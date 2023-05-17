Любителям собираться на парковке ТЦ «Юлемисте» придется согласовывать свои действия с полицией

Уже много лет автолюбители собираются каждый четверг на стоянке торгового центра «Юлемисте». Некогда скромное по своим масштабам мероприятие переросло в массовый сбор автолюбителей, проводить который отныне придется в соответствии с требованием закона.

«Безопасность таких собраний, безусловно, является самым важным для центра "Юлемисте"», – объяснил решение глава торгового центра Гуидо Пярнитс.

С годами мероприятие стало настолько масштабным, что права на ошибку больше нет. Анализ рисков полиции показывает, что если дрифт-вечеринки будут продолжаться в нынешнем виде, аварии неизбежны, вопрос только в том, когда произойдет первый инцидент с серьезными последствиями.

Инцидент, произошедший в прошлом году, когда автомобиль, нарезавший по парковке круги, влетел в толпу, также дает представление о будущем сценарии, которого опасаются. К счастью, в тот раз все обошлось. Насколько известно, никто не получил тяжелых травм.

В нынешнем виде продолжать нельзя

Пярнитс добавил, что помимо безопасности важным вопросом является и комфорт клиентов и сотрудников ТЦ «Юлемисте», который, к сожалению, не гарантируется во время мероприятий, организованных по действующей схеме.

«Мы считаем, что данные мероприятиях, проходящие по четвергам, не могут продолжаться в таком виде», – сказал Таави Кирсс, глава отдела надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны.