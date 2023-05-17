Любителям собираться на парковке ТЦ «Юлемисте» придется согласовывать свои действия с полицией

Собрания автолюбителей по четвергам на стоянке торгового центра «Юлемисте» стали настолько массовыми, что, принимая во внимание жалобы клиентов, впредь собрания ENR (Estonia Night Racing) могут проводиться только в соответствии с требованиями Закона об охране правопорядка, в том числе по согласованию с полицией.
Уже много лет автолюбители собираются каждый четверг на стоянке торгового центра «Юлемисте». Некогда скромное по своим масштабам мероприятие переросло в массовый сбор автолюбителей, проводить который отныне придется в соответствии с требованием закона.
«Безопасность таких собраний, безусловно, является самым важным для центра "Юлемисте"», – объяснил решение глава торгового центра Гуидо Пярнитс.
С годами мероприятие стало настолько масштабным, что права на ошибку больше нет. Анализ рисков полиции показывает, что если дрифт-вечеринки будут продолжаться в нынешнем виде, аварии неизбежны, вопрос только в том, когда произойдет первый инцидент с серьезными последствиями.
Инцидент, произошедший в прошлом году, когда автомобиль, нарезавший по парковке круги, влетел в толпу, также дает представление о будущем сценарии, которого опасаются. К счастью, в тот раз все обошлось. Насколько известно, никто не получил тяжелых травм.
В нынешнем виде продолжать нельзя
Пярнитс добавил, что помимо безопасности важным вопросом является и комфорт клиентов и сотрудников ТЦ «Юлемисте», который, к сожалению, не гарантируется во время мероприятий, организованных по действующей схеме.
«Мы считаем, что данные мероприятиях, проходящие по четвергам, не могут продолжаться в таком виде», – сказал Таави Кирсс, глава отдела надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны.
Полиция следит за происходящими по четвергам слетами членов ENR с тех пор, как они проводятся. За многие годы нарушения фиксировались одни и те же: превышение скорости, «сжигание покрышек» и дрифт, что подвергает опасности и зрителей.
Кроме того, были случаи употребления алкоголя в общественных местах. Нередко превышение скорости также происходит при подъезде к местам скопления людей и на обратной дороге, а также при движении по полосе встречного движения с включенными аварийными сигналами. Полиция пресекала подобные нарушения в прошлом и будет продолжать это делать.
В дальнейшем ENR придется регистрировать свои мероприятия в Таллиннской городской управе и согласовать их с полицией. «Если мероприятие не будет согласовано с полицией, стражи правопорядка установят личности организаторов и привлекут их к ответственности», – предупредил Кирсс.
«После встречи с полицией и организатором ENR мы решили, что центр Ülemiste продолжит разрешать автолюбителям собираться на стоянке, но только в том случае, если сбор будет проходить в соответствии с вытекающими из Закона об охране правопорядка требованиями к организации общественных собраний», – сказал Пярнитс.
Закон об охране порядка гласит, что организатор мероприятия должен обеспечить достаточное количество дежурных, в обязанности которых входит обеспечение спокойного хода собрания и безопасность участников. Дежурные также должны следить за тем, чтобы предметы, используемые на сборах – в случае с мероприятиями по четвергам ими являются автомобили – не представляли угрозы для окружающих, имущества или окружающей среды. Важным моментом является то, что организатор должен позаботиться о том, чтобы мусор, образовавшийся в результате мероприятия, был убран после окончания мероприятия.