ЕЩЕ НЕ ВРЕМЯ ⟩ Повышение земельного налога отложено до 2025 года

Освобождение от налога на землю под домом и ограничение на темп роста ставки налога исчезнут все же в 2025 году, а не в следующем году, как изначально обсуждалось в ходе коалиционных переговоров.
«Мы планируем начать работу над законопроектом этим летом, теперь это прерогатива министра регионального развития Мадиса Калласа (Социал-демократическая партия), - пояснил министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ). - Мы планируем провести переговоры с местными органами власти и осенью направить законопроект в Рийгикогу».