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ЕЩЕ НЕ ВРЕМЯ ⟩ Повышение земельного налога отложено до 2025 года

Postimees
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Пахотная земля.
Пахотная земля. Фото: Foto: Maanus Masing/Saarte Hääl

Освобождение от налога на землю под домом и ограничение на темп роста ставки налога исчезнут все же в 2025 году, а не в следующем году, как изначально обсуждалось в ходе коалиционных переговоров.

«Мы планируем начать работу над законопроектом этим летом, теперь это прерогатива министра регионального развития Мадиса Калласа (Социал-демократическая партия), - пояснил министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ). - Мы планируем провести переговоры с местными органами власти и осенью направить законопроект в Рийгикогу».

По словам Вырклаэва, закон может вступить в силу с 2025 года. «В настоящее время в случае повышения земельного налога действует ограничение темпа роста в размере десяти процентов. Вопрос заключается в том, стоит ли вообще отменить это ограничение и оставить размер повышения налога полностью на усмотрение муниципалитетов», - сказал он.

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