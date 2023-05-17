ЕЩЕ НЕ ВРЕМЯ ⟩ Повышение земельного налога отложено до 2025 года

«Мы планируем начать работу над законопроектом этим летом, теперь это прерогатива министра регионального развития Мадиса Калласа (Социал-демократическая партия), - пояснил министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ). - Мы планируем провести переговоры с местными органами власти и осенью направить законопроект в Рийгикогу».

По словам Вырклаэва, закон может вступить в силу с 2025 года. «В настоящее время в случае повышения земельного налога действует ограничение темпа роста в размере десяти процентов. Вопрос заключается в том, стоит ли вообще отменить это ограничение и оставить размер повышения налога полностью на усмотрение муниципалитетов», - сказал он.