Наши лучники отлично прошли квалификацию и готовы бороться за призовые места

Для нашей команды этап Кубка мира в Китае начался с испуга - у Лизелль Яэтма, занимающей шестую строчку мирового рейтинга, сломался стабилизатор лука, что стало причиной неудобств в начале соревнований. Тем не менее можно сказать, что эстонки завершили квалификационные соревнования с хорошими результатами, с которыми можно выйти в дуэльные соревнования.

Меэри-Марита Паас завершила индивидуальные соревнования на седьмом месте (693 очка), Марис Тетсманн на 13-м месте (689 очков), Лизелль Яэтма после инцидента со снаряжением – на 28-м месте (680 очков).

Женская команда в составе Паас – Яэтма – Тетсманн заняла пятое место, смешанная команда (Робин Яэтма – Меэри-Марита Паас) также на пятом месте. Командные дуэли начнутся 17 мая, индивидуальные дуэли начнутся 18 мая.

Тренер сборной – Маарика Яэтма.