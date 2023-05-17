Наши лучники отлично прошли квалификацию и готовы бороться за призовые места

С 16 по 21 мая в Шанхае (Китай) проходит второй этап Кубка мира по стрельбе из лука, в котором принимают участие и лучшие блочные лучники Эстонии: Робин Яэтма, Лизелль Яэтма, Марис Тетсманн и Меэри-Марита Паас.
Для нашей команды этап Кубка мира в Китае начался с испуга - у Лизелль Яэтма, занимающей шестую строчку мирового рейтинга, сломался стабилизатор лука, что стало причиной неудобств в начале соревнований. Тем не менее можно сказать, что эстонки завершили квалификационные соревнования с хорошими результатами, с которыми можно выйти в дуэльные соревнования.
Меэри-Марита Паас завершила индивидуальные соревнования на седьмом месте (693 очка), Марис Тетсманн на 13-м месте (689 очков), Лизелль Яэтма после инцидента со снаряжением – на 28-м месте (680 очков).
Женская команда в составе Паас – Яэтма – Тетсманн заняла пятое место, смешанная команда (Робин Яэтма – Меэри-Марита Паас) также на пятом месте. Командные дуэли начнутся 17 мая, индивидуальные дуэли начнутся 18 мая.
Тренер сборной – Маарика Яэтма.
Накануне важного этапа Кубка мира Международная федерация лучников (World Archery) опубликовала статью, посвященную тому, что стоит за успехом брата и сестры из Эстонии - Лизелль и Робина Яэтма. Почитать можно здесь (на английскм языке).