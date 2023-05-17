На слушаниях в верхней палате американского парламента прозвучало мнение, что развитие искусственного интеллекта должно быть лицензировано, то же самое касается его запуска в эксплуатацию. В преддверии президентских выборов в следующем году американские законодатели нервничают, наблюдая прогресс ИИ и его способность создавать любые поддельные сообщения и изображения, которые могут стать опасными для демократии.
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Создатель ChatGPT: если ИИ выйдет из-под контроля, будет плохо – нужно законодательное вмешательство
Утром во вторник, 16 мая, в Сенате начались слушания по делу об искусственном интеллекте (ИИ). В качестве свидетелей на слушания были приглашены генеральный директор Open AI (компании, создавшей ChatGPT) Сэм Альтман, вице-президент IBM по защите персональных данных Кристина Монтгомери и почетный профессор Нью-Йоркского университета и критик ИИ Гэри Маркус.
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