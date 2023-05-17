Создатель ChatGPT: если ИИ выйдет из-под контроля, будет плохо – нужно законодательное вмешательство

На слушаниях в верхней палате американского парламента прозвучало мнение, что развитие искусственного интеллекта должно быть лицензировано, то же самое касается его запуска в эксплуатацию. В преддверии президентских выборов в следующем году американские законодатели нервничают, наблюдая прогресс ИИ и его способность создавать любые поддельные сообщения и изображения, которые могут стать опасными для демократии.