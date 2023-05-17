Придорожная реклама спровоцировала пробку на Ярвевана-теэ

В среду утром на Ярвевана-теэ в Таллинне образовалась большая пробка. Она была вызвана размещенным на обочине рекламным баннером, создатели которого проявили небывалый креатив.
Сначала участники дорожного движения видели только облако дыма, а потом уже рекламу Kodu oma aiapeoga («Дом со своей вечеринкой в саду»), которой застройщик привлекает внимание к строительству новых рядных домов.
Из-за этого баннера возникли дорожные пробки в обоих направлениях, так как у водителей создавалось впечатление, что у обочины горит автомобиль.
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