Семиборец Ристо Лиллеметс, который завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, сообщил, что из-за травмы вынужден пропустить турнир по десятиборью в Гетцисе (Австрия).
Легкоатлет Ристо Лиллеметс из-за травмы не сможет выступить на престижнейших соревнованиях в Гётцисе
«Перегрузил заднюю поверхность бедра, как это часто бывает у спортсменов и десятиборцев в том числе. Это как идти по краю и я слегка переступил границу, появились болезненные ощущения и вот как вышло. На прошлой неделе не смог бегать и подумал, что нет смысла в таком полутравмированном состоянии выступать на соревнованиях в Гетцисе», - прокомментировал спортсмен ERR.
Он добавил, что хотя такое решение печалит, в общем оно не влияет на всю картину.
«Надеюсь, я быстро поправлюсь и в июне смогу уже выступить на первых соревнованиях по десятиборью. И в конце июля также участвовать в чемпионате Эстонии», - подытожил он.