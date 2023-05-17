Легкоатлет Ристо Лиллеметс из-за травмы не сможет выступить на престижнейших соревнованиях в Гётцисе

«Перегрузил заднюю поверхность бедра, как это часто бывает у спортсменов и десятиборцев в том числе. Это как идти по краю и я слегка переступил границу, появились болезненные ощущения и вот как вышло. На прошлой неделе не смог бегать и подумал, что нет смысла в таком полутравмированном состоянии выступать на соревнованиях в Гетцисе», - прокомментировал спортсмен ERR.