В Риге и Юрмале казахстанские хоккейные болельщики развернули самый большой в мире флаг Республики Казахстан - площадью 800 квадратных метров. Своей уникальной зрелищной акцией казахстанские болельщики выразили поддержку сборной команде своей страны, которая участвует в Чемпионате мира по хоккею 2023.
Галерея ⟩ Смотрите, что творили хоккейные болельщики - в Латвии развернули самый большой в мире флаг Казахстана
Думан Кожахметов, болельщик сборной Казахстана: «В последнее 10 лет хоккей в Казахстане активно развивается. У нас почти 40 ледовых арен, а спортсменов-хоккеистов более 15 тысяч. Это очень радует нас, болельщиков. Мы хотим, чтобы Чемпионат мира по хоккею в 2027 году прошел в Казахстане, и весь мир смог бы оценить наше гостеприимство. И мы благодарны латвийцам за радушный приём в этом году. Наша акция вызвала интерес и у хоккейных профессионалов, и у прохожих - мы слышали много добрых слов поддержки и пожеланий удачи в борьбе за возможность принять у себя ЧМ».
Республика Казахстан является кандидатом на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2027 году. Казахстан — большая многонациональная страна со своей уникальной природой и развитой инфраструктурой. Казахстанские болельщики уверены, что их страна может продемонстрировать высочайший уровень организации спортивных мероприятий, а гости смогут найти себе развлечения по вкусу: туризм, спорт, национальная кухня, культурные события и многое другое.
В случае победы Казахстана игры пройдут в двух городах: Астане и Алматы. Астана — самая молодая столица в мире, это современный развивающийся мегаполис, которому в 2027 году исполнится всего 30 лет. Алматы — это крупнейший город Казахстана с более чем тысячелетней историей, живописными горными пейзажами и развитой инфраструктурой спорта и развлечений.