Галерея ⟩ Смотрите, что творили хоккейные болельщики - в Латвии развернули самый большой в мире флаг Казахстана

Думан Кожахметов, болельщик сборной Казахстана: «В последнее 10 лет хоккей в Казахстане активно развивается. У нас почти 40 ледовых арен, а спортсменов-хоккеистов более 15 тысяч. Это очень радует нас, болельщиков. Мы хотим, чтобы Чемпионат мира по хоккею в 2027 году прошел в Казахстане, и весь мир смог бы оценить наше гостеприимство. И мы благодарны латвийцам за радушный приём в этом году. Наша акция вызвала интерес и у хоккейных профессионалов, и у прохожих - мы слышали много добрых слов поддержки и пожеланий удачи в борьбе за возможность принять у себя ЧМ».