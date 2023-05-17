Двое россиян арестованы в США за поставки авиадеталей в РФ

«Современный лайнер - это достаточно сложное устройство, состоящее из большого количества деталей, каждая из которых, во-первых, должна быть сертифицирована, во-вторых, иметь авторское сопровождение производителя. И это непрерывный процесс. Даже когда самолет в воздухе, его моторы жужжат, и каждый мотор отдельно своему производителю посылает такие эсэмэсочки. И сам самолет посылает их, и все его системы. Современный самолет интегрирован в мировую информационную систему точно так же, как тот телефон, по которому вы сейчас со мной говорите. Как только авторское сопровождение теряет юридическую силу, так сразу самолет становится неисправным. На неисправном самолёте нельзя возить пассажиров, потому что страховка не имеет юридической силы, вот и все. Российская Федерация - это абсолютный рекордсмен мира с очень большим отрывом от других стран по катастрофичности. Мы прочно удерживаем это первое место. В прошлом 2021 году даже близко к России никакая из стран не стояла. Если обывателя это устраивает, значит он должен быть готов, что рекорды эти будут расти геометрически. Возможно, и с его личным участием», - говорил летчик в интервью журналистам еще 14 месяцев назад.