Минюст США сообщил об аресте двух граждан РФ, которых обвиняют в организации схем поставок авиационных деталей в Россию в обход санкций. Тем временем авиапарк в России становится аварийным, а самолеты уже разбирают на запчасти ради ремонта того, что еще летает.
Двое россиян арестованы в США за поставки авиадеталей в РФ
По обвинению в попытках нарушить действующие против России санкции в США арестованы двое граждан РФ - Олег Пацула и Василий Беседин. Об этом сообщил Минюст США на своем официальном сайте. По данным американских властей россияне использовали свою компанию, зарегистрированную во Флориде.
«Пацуля и Беседин направляли запросы на запчасти непосредственно российским авиакомпаниям, многие из которых уже подверглись усиленным экспортным санкциям в результате вторжения России в Украину, а затем использовали посреднические компании и иностранные банковские счета в третьих странах для сокрытия истинной личности клиентов и источника платежей. Затем Пацуля и Беседин обратились к поставщикам авиационных запчастей в США, солгали о том, кто их клиенты, и солгали о том, куда будут поступать детали», - сказано в сообщении Минюста США.
В случае признания россиян виновными им грозит до 20 лет лишения свободы за нарушение санкционных ограничений и до 20 лет лишения свободы за сговор с целью совершения международного отмывания денег.
Сразу после этого Минюст США сообщил о встрече заместителя генерального прокурора Лизы Монако с постоянным секретарем Министерства внутренних дел Великобритании Мэтью Райкрофтом, «чтобы привлечь внимание к сотрудничеству в борьбе с транснациональными репрессиями, а также с эксплуатацией высокорисковых технологических продуктов».
«Министерство юстиции и Министерство внутренних дел также заявили о своем неизменном единстве в обеспечении соблюдения экономических санкций, введенных против России за ее вторжение в Украину», - отметили в Минюсте США.
The Justice Department and Home Office also pledged their continued unity around enforcing the economic sanctions imposed against Russian for its invasion of Ukraine.— Justice Department (@TheJusticeDept) May 16, 2023
15 мая The New York Times сообщала, что российские авиакомпании в обход санкций продолжают закупать на Западе запчасти для самолетов Boeing и Airbus. Утверждалось, что через сеть подставных компаний детали получали в том числе российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», S7 и «Победа».
На этом фоне стало известно, что в 2022 году в России из-за западных санкций было совершено более двух тысяч авиарейсов на самолетах, запчасти которых имеют истекший срок годности.
«Некоторые специфические изделия завезти просто невозможно. В результате фиксируются многочисленные факты эксплуатации авиационной техники с нарушениями, напрямую влияющими на безопасность полетов. Например, допуск к эксплуатации компонентов с истекшим ресурсом. Суммарно зафиксировано более двух тысяч подобных полетов», - цитирует «Медуза» выступление главы Ространснадзора РФ Виктора Басаргина с закрытого для СМИ заседания депутатов Госдумы.
Чиновник рассказал, что были проведены внеплановые проверки в том числе у «крупнейших предприятиях повышенного риска», которые выявили «дефицит комплектующих изделий, проблемы с поставками расходных материалов».
О том, что вся иностранная авиационная техника после введения западных санкций является «неисправной» еще в начале марта 2022 года заявлял известный российский летчик-испытатель Александр Гарнаев.
«Современный лайнер - это достаточно сложное устройство, состоящее из большого количества деталей, каждая из которых, во-первых, должна быть сертифицирована, во-вторых, иметь авторское сопровождение производителя. И это непрерывный процесс. Даже когда самолет в воздухе, его моторы жужжат, и каждый мотор отдельно своему производителю посылает такие эсэмэсочки. И сам самолет посылает их, и все его системы. Современный самолет интегрирован в мировую информационную систему точно так же, как тот телефон, по которому вы сейчас со мной говорите. Как только авторское сопровождение теряет юридическую силу, так сразу самолет становится неисправным. На неисправном самолёте нельзя возить пассажиров, потому что страховка не имеет юридической силы, вот и все. Российская Федерация - это абсолютный рекордсмен мира с очень большим отрывом от других стран по катастрофичности. Мы прочно удерживаем это первое место. В прошлом 2021 году даже близко к России никакая из стран не стояла. Если обывателя это устраивает, значит он должен быть готов, что рекорды эти будут расти геометрически. Возможно, и с его личным участием», - говорил летчик в интервью журналистам еще 14 месяцев назад.
Журналисты «Проекта» ранее опубликовали расследование о том, в каком состоянии оказалась российская авиация сегодня. В частности, изданию удалось выяснить, что сотрудникам российских авиакомпаний приказано реже фиксировать неисправности самолетов, которые лишились запчастей из-за санкций.
«Главная цель такого распоряжения - чтобы самолеты не оставались на земле из-за неисправности, которая по документам запрещает судну летать до ее устранения, - рассказал «Проекту» бывший сотрудник «Аэрофлота». - Раньше, до войны, это правило строго соблюдалось: писали каждую мелочь и все это тут же чинили».
Международные санкции, наложенные на РФ после 24 февраля 2022 года, запрещают, поставлять России самолеты производства ЕС и США, а также запчасти для них. Российские авиакомпании закупают аналоги необходимых деталей в третьих странах и пытаются покупать оригинальные запчасти через подставные фирмы.
В России в 2022 году была легализована каннибализация самолетов, когда одну машину разбирают на запчасти для других. Ожидается, что уже к 2025 году будет каннибализировано до трети существующего в РФ иностранного авиапарка. Источники «Проекта» утверждали, что некоторые детали лица, связанные с российскими авиакомпаниями, возят через границу в том числе в личном багаже.